Missione Celeste: l’Europa punta all’orbita bassa, ma il meteo frena il debutto

La missione che segnerà una pietra miliare per l’autonomia tecnologica europea dovrà attendere ancora qualche giorno prima di accendere i suoi motori. Sulla penisola di Mahia, in Nuova Zelanda, il razzo Electron di Rocket Lab – nell’ambito della missione battezzata “Daughter of the Stars” – è rimasto sulla rampa di lancio a causa di un sistema perturbato che sta attraversando la regione. I tecnici hanno confermato che la fitta coltre di nubi e l’alto rischio di fulmini hanno violato i rigidi protocolli di sicurezza, costringendo il team a rimandare il decollo dei primi 2 tasselli di Celeste, l’ambiziosa missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dedicata alla navigazione in orbita bassa.

Una sfida di altitudine: perché i 510 km cambiano tutto

Il cuore pulsante di questo progetto risiede in una scelta strategica fondamentale: la vicinanza alla Terra. Mentre i satelliti del sistema Galileo a cui siamo abituati operano in un’orbita media a circa 23mila km di altezza, i piccoli esploratori di Celeste si posizioneranno a soli 510 km. Questa differenza di quota non è solo un dato numerico, ma rappresenta un cambio di paradigma nelle prestazioni. Trovandosi così vicini alla superficie, questi satelliti possono trasmettere segnali molto più potenti, capaci di superare le barriere fisiche dei grandi centri urbani, come i grattacieli che spesso disturbano la ricezione dei GPS tradizionali.

Oltre alla potenza, la missione punta tutto sulla resilienza. In un’epoca in cui la sovranità dei dati e la sicurezza delle infrastrutture critiche sono priorità assolute, Celeste non nasce per sostituire Galileo, ma per fungere da sua “guardia del corpo”. Creando questo nuovo strato in orbita bassa (LEO), l’Europa si dota di una rete di sicurezza capace di resistere a tentativi di disturbo intenzionale o interferenze, garantendo che i servizi di navigazione rimangano attivi anche in scenari critici. La minore distanza, inoltre, riduce drasticamente i tempi di risposta del segnale, un fattore che risulterà decisivo per lo sviluppo futuro della guida autonoma e della logistica avanzata.

Un’eccellenza industriale tra Europa e Italia

Il progetto Celeste è il risultato di un formidabile sforzo corale che vede coinvolte oltre 50 entità da 14 diversi Paesi. In questo mosaico di competenze, l’Italia riveste un ruolo di primo piano assoluto. Se da una parte un consorzio guidato da partner spagnoli e tedeschi sta curando una fetta della flotta, dall’altra spicca la leadership di Thales Alenia Space. È proprio nella sede italiana di quest’ultima che batte il cuore tecnologico della missione, con la responsabilità diretta del segmento spaziale dell’intera flotta dimostrativa, che a regime conterà undici satelliti.

Questa iniziativa è un pilastro fondamentale della nuova strategia European Resilience from Space, voluta dall’ESA per proteggere i servizi che regolano la nostra vita quotidiana, dalla sincronizzazione delle reti elettriche ai trasporti. Quando il cielo neozelandese tornerà sereno, il volo dell’Electron seguirà una danza precisa: dopo appena 2 minuti dal distacco il primo stadio si separerà, lasciando al secondo il compito di spingere il carico verso l’orbita circolare definitiva. Solo allora, con il rilascio dei primi 2 satelliti a distanza di 4 minuti l’uno dall’altro, l’Europa inizierà ufficialmente a testare bande di frequenza e segnali mai sperimentati prima d’ora, gettando le basi per la navigazione dei prossimi decenni.