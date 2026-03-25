Missione Smile: un “sorriso” spaziale per proteggere la Terra dalle tempeste solari

C’è un invisibile “sorriso” che avvolge il nostro pianeta, un segnale silenzioso nato dal costante scontro tra le particelle cariche provenienti dal Sole e lo scudo protettivo della Terra. Proprio per catturare questa firma magnetica sta per partire Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), la prima missione spaziale interamente congiunta tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Accademia delle Scienze Cinese (CAS). Il countdown è già iniziato: il lancio è fissato per il 9 aprile 2026 alle 07:29 ora italiana. A portare in orbita il satellite sarà il razzo Vega C, eccellenza tecnologica realizzata in Italia da Avio, che decollerà dallo spazioporto europeo di Kourou.

Vedere l’invisibile: la sfida dei raggi X

La missione Smile ha un obiettivo ambizioso e senza precedenti: scattare le prime “fotografie” della magnetosfera terrestre utilizzando i raggi X. “Smile realizzerà le prime immagini della magnetosfera terrestre vista ai raggi X, qualcosa di incredibilmente importante e nuovo. Ci aspettiamo che dall’interazione tra il vento solare e il campo magnetico vengano emessi raggi X con maggiore intensità in alcuni specifici punti e più diffusi in altri, in uno schema che ricorda un sorriso e che ha anche ispirato il nome della missione“, ha spiegato Domenico Trotta, ricercatore dell’ESA. Studiare questa morfologia non è solo una sfida scientifica, ma una necessità pratica. Comprendere come il vento solare “preme” contro lo scudo terrestre permetterà di prevedere con maggiore precisione l’arrivo delle tempeste solari, fenomeni capaci di mandare in tilt reti elettriche, satelliti GPS e sistemi di comunicazione globali.

Un’orbita estrema per un laboratorio hi-tech

Per riuscire nella sua impresa, Smile non resterà vicino a noi. Il satellite seguirà un’orbita altamente ellittica che lo porterà fino a 120mila km di distanza dalla Terra (quasi un terzo del percorso verso la Luna). Questa traiettoria particolare permetterà agli strumenti di osservare il pianeta da lontano per decine di ore, consentendo ad esempio di filmare l’evoluzione delle aurore polari per sessioni ininterrotte lunghe fino a 45 ore. Il cuore tecnologico della missione batte grazie a un quartetto di strumenti complementari che lavoreranno in sinergia. Mentre la fotocamera SXI (Soft X-ray Imager) avrà il compito cruciale di immortalare il celebre “sorriso” magnetico catturando i raggi X, lo strumento UVI (UltraViolet Imager) si concentrerà sullo studio delle aurore attraverso la luce ultravioletta. A completare questa suite scientifica intervengono l’analizzatore di ioni leggeri LIA e il magnetometro MAG, che agiranno come “sensori sul campo” per rilevare misure dirette della densità delle particelle solari e dell’orientamento dei campi magnetici.

Europa e Cina: un dialogo tra le stelle

Oltre al valore scientifico, Smile rappresenta un traguardo diplomatico. Sebbene ci siano state collaborazioni passate, questa è la prima missione sviluppata al 50% da partner europei e al 50% da partner cinesi, con una vera integrazione tra i due contributi. Massimo Falcolini, responsabile del Product Assurance di Smile per l’ESA, ha sottolineato come il lavoro abbia comportato sfide di dialogo e pianificazione, ampiamente superate per arrivare a questa sinergia totale.

Gli ultimi preparativi

Il lancio del 9 aprile segnerà il 7° volo di Vega C, il primo di questo 2026. Le operazioni procedono regolarmente: il caricamento del propellente è in corso e a breve il satellite sarà sigillato nel fairing, la punta del razzo che lo proteggerà durante la salita verso lo Spazio. Dopo meno di un’ora dal decollo, Smile si separerà dal vettore e userà la propria propulsione per raggiungere l’orbita definitiva, regalandoci una nuova, preziosa visione del nostro “scudo” spaziale.