Monte Rosa, scialpinista intrappolato in crepaccio: il maltempo complica le operazioni

A causa del maltempo, oggi non riprenderanno le operazioni di soccorso per uno scialpinista rimasto intrappolato ieri in un crepaccio sul versante valdostano del Monte Rosa. L’incidente è avvenuto a circa 4000 metri di quota, nei pressi della Punta Vincent. Lo scialpinista è bloccato a circa 30 metri di profondità e le possibilità di salvarlo sono praticamente nulle. Altri due scialpinisti sono rimasti coinvolti nell’incidente: estratti dal crepaccio, sono stati trasportati all’ospedale di Aosta con ferite non gravi. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Soccorso Alpino valdostano, dal 118 e dalla Guardia di Finanza di Cervinia e Alagna.