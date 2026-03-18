Mosca accusa l’Aiea dopo l’attacco vicino a Bushehr: “rischio di disastro atomico”

La Russia ha reagito con fermezza all’attacco avvenuto nelle vicinanze della centrale nucleare di Bushehr, sollevando forti critiche nei confronti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Secondo quanto riferito dall’agenzia Tasnim, l’ambasciatore russo all’Aia ha contestato il tono del comunicato ufficiale dell’organismo delle Nazioni Unite, giudicato troppo neutrale rispetto alla gravità dell’episodio. Nel suo intervento, il diplomatico ha evidenziato un elemento particolarmente allarmante: il missile sarebbe esploso a circa 200 metri da un reattore nucleare in funzione. Una distanza minima che, secondo Mosca, avrebbe potuto trasformare l’attacco in una catastrofe. La Russia ha inoltre sottolineato come non si possa escludere il rischio di nuovi attacchi, aumentando così la pressione sulla comunità internazionale affinché prenda una posizione più decisa.

Un rischio che va oltre i confini iraniani

Nonostante l’Aiea abbia rassicurato sull’assenza di danni alla centrale, l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli impianti nucleari in aree geopoliticamente instabili. La vicinanza dell’esplosione a un sito così sensibile dimostra quanto fragile possa essere l’equilibrio tra sicurezza tecnologica e contesto politico-militare. La centrale di Bushehr rappresenta infatti un’infrastruttura strategica non solo per l’Iran, ma per l’intero equilibrio energetico della regione. Un eventuale incidente non resterebbe confinato entro i confini nazionali, ma potrebbe avere conseguenze ben più ampie.

Le possibili conseguenze di un disastro nucleare

Le preoccupazioni espresse dalla Russia si concentrano soprattutto sugli scenari peggiori. Un danno anche parziale al reattore potrebbe provocare una fuoriuscita di materiale radioattivo, con effetti immediati sulla popolazione locale e conseguenze a lungo termine sull’ambiente.