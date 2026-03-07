Nairobi sott’acqua: piogge torrenziali paralizzano la capitale del Kenya | FOTO e VIDEO

Emergenza maltempo a Nairobi, dove forti piogge hanno provocato gravi allagamenti e caos nella viabilità. Un violento temporale abbattutosi venerdì sera sulla capitale del Kenya ha sommerso numerose strade e messo in seria difficoltà residenti e automobilisti, molti dei quali sono rimasti bloccati nel traffico per ore. Secondo il Kenya Meteorological Department, le precipitazioni intense continueranno anche nei prossimi giorni. L’agenzia meteo ha avvertito che nelle prossime ore potrebbero verificarsi piogge molto abbondanti, con il rischio di alluvioni lampo soprattutto nelle aree urbane con sistemi di drenaggio insufficienti.

Strade sommerse e traffico paralizzato

Il nubifragio ha trasformato molte arterie della città in veri e propri fiumi. Tra le zone più colpite figurano Kenyatta Avenue, Kirinyaga Road, Thika Road, Ngong Road e Mombasa Road, oltre ai quartieri di Westlands, Parklands e South C.

In diversi punti l’acqua ha raggiunto l’altezza delle ginocchia, rendendo difficile il passaggio dei pedoni e provocando lo stallo di numerosi veicoli. Video diffusi sui social mostrano auto ferme nel mezzo di strade completamente allagate mentre gli operatori del trasporto pubblico cercavano di raggiungere le destinazioni tra mille difficoltà.

Kenya, piogge torrenziali paralizzano Nairobi

Particolarmente critica la situazione lungo Mombasa Road e nei pressi di Uhuru Park, dove l’acqua ha rallentato drasticamente il traffico. Anche Mbagathi Way è stata colpita da pesanti allagamenti che hanno lasciato diversi automobilisti bloccati e rallentato gli interventi dei soccorsi.

Case allagate e cittadini esasperati

Nel quartiere di South C alcuni residenti hanno segnalato acqua entrata direttamente nelle abitazioni, a causa dei sistemi di drenaggio ostruiti. L’episodio ha riacceso le polemiche sulla gestione delle infrastrutture urbane. Molti cittadini accusano infatti l’amministrazione della città di non aver affrontato adeguatamente il problema delle fogne intasate, dei rifiuti non raccolti e dell’espansione urbana senza infrastrutture adeguate, fattori che rendono la metropoli particolarmente vulnerabile durante i temporali più intensi.

L’allerta resta alta

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza. Il servizio meteorologico ha raccomandato di non attraversare strade allagate o corsi d’acqua in piena, evitare di sostare sotto gli alberi durante i temporali e prestare attenzione alla scarsa visibilità e alle strade scivolose. Con le piogge intense previste anche nei prossimi giorni, Nairobi resta dunque in stato di allerta, mentre cresce la preoccupazione per possibili nuovi allagamenti e ulteriori disagi alla circolazione.