Napoli-Lecce: paura al Maradona, il calciatore Banda si accascia

Attimi di forte apprensione allo stadio Diego Armando Maradona durante la sfida di Serie A tra Napoli e Lecce. Nel corso del match, il calciatore del Lecce Banda è stato improvvisamente colpito da un malore mentre si trovava in campo, suscitando immediatamente la preoccupazione di compagni, avversari e tifosi presenti sugli spalti. Il gioco è stato prontamente fermato dall’arbitro, mentre lo staff medico è intervenuto con rapidità per prestare soccorso al giocatore. I compagni di squadra si sono avvicinati visibilmente scossi, mentre anche diversi calciatori del Napoli hanno mostrato grande apprensione per le condizioni dell’avversario.

Per alcuni secondi lo stadio è rimasto in silenzio, con l’attenzione rivolta esclusivamente alle condizioni di Banda. I sanitari hanno effettuato le prime verifiche direttamente sul terreno di gioco prima di accompagnare il calciatore fuori dal campo per ulteriori controlli.