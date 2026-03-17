Neurobot: quando la vita artificiale impara a “pensare”

Una nuova frontiera della scienza sta prendendo forma nei laboratori: minuscoli organismi biologici costruiti a partire da cellule di rana, capaci non solo di muoversi autonomamente, ma anche di sviluppare un sistema nervoso primitivo. Sono i “neurobot“, evoluzione diretta degli xenobot, e rappresentano un passo significativo verso la creazione di forme di vita sintetiche sempre più complesse. Lo studio, guidato da Michael Levin della Tufts University e da Haleh Fotowat del Wyss Institute, è stato pubblicato sulla rivista Advanced Science e descrive la nascita di questi innovativi biobot dotati di reti neurali funzionali.

Dalle cellule di rana ai biobot

I neurobot derivano da cellule embrionali della rana artigliata africana, Xenopus laevis, un organismo modello ampiamente utilizzato nella ricerca biologica. In condizioni di laboratorio, le cellule della pelle di questa rana sono in grado di auto-organizzarsi spontaneamente, formando piccole strutture sferiche ricoperte di ciglia che permettono il movimento in ambiente acquatico.

Questi primi biobot, completamente biologici, hanno già dimostrato capacità sorprendenti: possono muoversi autonomamente, autoripararsi e sopravvivere per diversi giorni sfruttando le proprie riserve energetiche cellulari. Tuttavia, mancava un elemento fondamentale per avvicinarsi a comportamenti più complessi: un sistema nervoso.

La nascita dei neurobot

Per superare questo limite, i ricercatori hanno introdotto cellule progenitrici neurali nelle strutture in fase di sviluppo. Queste cellule si sono differenziate in neuroni, formando connessioni simili ad assoni e dendriti e dando origine a reti neurali primitive ma attive dal punto di vista elettrico.

Le tecniche di imaging hanno mostrato chiaramente l’attività di queste reti, suggerendo che i neurobot non sono semplici aggregati cellulari, ma sistemi capaci di coordinare il proprio comportamento attraverso segnali neurali.

Comportamenti più complessi e adattivi

L’introduzione dei neuroni ha modificato profondamente l’aspetto e il comportamento dei biobot. I neurobot risultano più grandi e allungati, ma soprattutto mostrano schemi di movimento più complessi e ripetitivi rispetto alle versioni prive di sistema nervoso, che si muovono in modo più casuale.

Un esperimento chiave ha previsto l’esposizione a una sostanza nota per influenzare l’attività cerebrale, il pentilenetetrazolo. I neurobot hanno reagito in modo diverso rispetto ai biobot tradizionali, confermando che le reti neurali emergenti giocano un ruolo attivo nel controllo del movimento.

Un modello per capire il cervello

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio è la dimostrazione che reti neurali semplici possono auto-organizzarsi e influenzare il comportamento anche in contesti completamente nuovi. Ciò rende i neurobot un modello sperimentale unico per studiare le regole fondamentali con cui i sistemi nervosi si formano e funzionano.

Le analisi genetiche hanno inoltre rivelato l’attivazione di geni legati non solo alla funzione neuronale, ma anche a processi associati alla percezione sensoriale, come quella visiva. Un risultato che apre scenari futuri in cui questi organismi potrebbero sviluppare capacità sensoriali sempre più sofisticate.

Implicazioni per medicina e biologia sintetica

Le potenzialità dei neurobot vanno ben oltre la ricerca di base. Comprendere come cellule e neuroni si organizzano spontaneamente potrebbe rivoluzionare la medicina rigenerativa, offrendo nuove strategie per costruire tessuti artificiali o riparare quelli danneggiati.

Questo filone di ricerca si inserisce nel più ampio campo della biologia sintetica, dove l’obiettivo è progettare e costruire sistemi biologici con funzioni specifiche. I neurobot rappresentano un passo importante verso la creazione di organismi programmabili, capaci di adattarsi e interagire con l’ambiente.

In prospettiva, questi studi potrebbero contribuire a chiarire i meccanismi alla base dello sviluppo dei sistemi nervosi e del comportamento, avvicinando la scienza a una delle domande più profonde: come emerge l’intelligenza dalla materia vivente.