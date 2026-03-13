Neve in Italia, i dati CIMA preoccupano: accumuli insufficienti e fusione precoce potrebbero ridurre l’acqua disponibile durante l’estate

La neve caduta durante questo inverno non basta a mettere al sicuro le nostre riserve d’acqua per i prossimi mesi, soprattutto durante la stagione estiva. Questo, in sintesi, il messaggio che arriva dagli ultimi aggiornamenti sulla risorsa idrica nivale in Italia elaborati dalla Fondazione CIMA. Negli ultimi anni la neve è diventata un indicatore chiave per capire quanta acqua avremo a disposizione durante la primavera del durante l’estate, soprattutto per i grandi fiumi come il Po e per l’irrigazione in Pianura Padana.

Purtroppo non contano solo le singole nevicate, ma la quantità complessiva di neve accumulata e, soprattutto, quanta acqua contiene davvero tutta la neve che vediamo sulle nostre montagne.

I dati presentati da CIMA mostrano un’Italia divisa in due: alcune aree alpine sono riuscite a recuperare parte del deficit grazie alle perturbazioni di inizio 2026, mentre altre restano molto indietro rispetto alle medie del passato. Gli Appennini, in particolare, continuano spesso a soffrire a causa di nevicate scarse o comunque intermittenti, con conseguenze sulle sorgenti e sui bacini che alimentano diverse regioni centro-meridionali.

A complicare ulteriormente il quadro complessivo non è solo la quantità di neve caduta, ma anche l’aumento delle temperature. Valori sopra la media possono far fondere la neve precocemente, anticipando quindi il “rilascio” d’acqua: ciò si traduce in fiumi al massimo della loro portata prima della fine dell’inverno, ma meno disponibilità durante i mesi estivi, proprio quando aumenta il fabbisogno.

È bene ricordare che la neve funziona come un “salvadanaio” per l’Italia, e che ciò che si “risparmia” tra dicembre e aprile condiziona e modula sensibilmente il potenziale rischio siccità, oltre alle conseguenze pesanti di cui andrebbe a soffrire la nostra agricoltura. Sperare quindi in un inverno nevoso, non è solo una questione di gusto personale, ma significa capire che si tratta di uno strumento essenziale per futuro idrico del Paese stagione dopo stagione.