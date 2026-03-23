Neve in Piemonte, l’incantevole soffio dell’inverno sul Santuario di Oropa | FOTO

Mentre il calendario ci parla di primavera già inoltrata, al Santuario di Oropa, nel Biellese, il tempo sembra essersi fermato, o meglio, sembra voler riavvolgere il nastro verso il cuore della stagione fredda. Le immagini che ci giungono dal nostro affezionato lettore Ezio Cairoli (che ringraziamo per la splendida testimonianza visiva) ritraggono un complesso monumentale quasi irreale, immerso in un silenzio ovattato e vestito di un bianco purissimo. È un contrasto che toglie il fiato: le gemme che timidamente provavano a spuntare sono state improvvisamente protette – o forse intrappolate – da una coltre candida che trasforma ogni profilo architettonico in una scultura di ghiaccio e cristalli, rendendo il confine tra le stagioni incredibilmente sottile e magico.

Il Santuario di Oropa: un gioiello tra le nuvole

Il Santuario di Oropa, incastonato come una perla tra le montagne biellesi a circa 1.150 metri di quota, non è solo un luogo di culto, ma un patrimonio dell’umanità UNESCO che sotto la neve acquista una solennità quasi ultraterrena. Il candore della nevicata esalta i volumi barocchi della Basilica Antica, dove è custodita la venerata Madonna Nera, e rende ancora più imponente la sagoma della Basilica Superiore che svetta contro il cielo grigio. Camminare oggi tra i suoi chiostri significa immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, dove il rumore dei passi è smorzato dal manto nevoso e il tempo sembra dilatarsi, offrendo ai pellegrini e ai visitatori un’esperienza di pace e raccoglimento assoluti.

Un colpo di coda invernale

Nella giornata di ieri, 22 marzo, la montagna piemontese ha deciso di ignorare l’equinozio. Una nevicata generosa e silenziosa ha depositato ben 30 cm di neve fresca nella zona del Santuario, trasformando il paesaggio circostante e i pascoli che salgono verso il Monte Mucrone in una cartolina natalizia fuori tempo massimo. L’atmosfera che si respira tra le arcate del Santuario è pienamente invernale: le vette che lo circondano sono scomparse dietro un sipario di nubi cariche di neve, regalando uno spettacolo suggestivo a chi ha avuto la fortuna di trovarsi lassù.

Previsioni meteo: tra schiarite e nuove insidie

Secondo le analisi di Arpa Piemonte, il minimo depressionario responsabile di questo scenario sta ormai abbandonando la regione, favorendo un progressivo miglioramento. Questo significa che tra oggi e domani saranno giornate stabili e generosamente soleggiate, grazie al ritorno dell’alta pressione e a flussi d’aria più secca provenienti da Nord che spazzeranno via le nubi residue. Tuttavia, la serenità del cielo notturno porterà con sé un rovescio della medaglia: l’assenza di nubi provocherà un sensibile calo delle temperature minime al primo mattino, che in pianura si avvicineranno a 0°C. Questo scenario favorirà la formazione di gelate tardive, un rischio concreto per le coltivazioni e le fioriture precoci che avevano già iniziato a colorare i giardini. La tregua solare sarà comunque di breve durata: già dal pomeriggio di mercoledì il tempo tornerà a farsi inquieto, con un aumento del vento e nuove nevicate previste lungo le creste alpine, segno che l’inverno non è ancora pronto a cedere il passo.

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