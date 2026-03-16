Neve in Trentino: mezzo metro oltre quota 1.700, rischio valanghe in aumento

Le abbondanti nevicate del fine settimana hanno fatto aumentare sensibilmente il pericolo di valanghe in Trentino, ora classificato come marcato e in ulteriore crescita. A segnalarlo è il bollettino valanghe dell’Euregio, che ogni giorno aggiorna sciatori e alpinisti sulle condizioni del manto nevoso in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Al di sopra dei 1.700 metri di quota si sono accumulati mediamente tra i 20 e i 50 cm di neve fresca, con punte che raggiungono circa mezzo metro sui passi Fedaia, Valles, Rolle e San Pellegrino.

Per quanto riguarda il meteo, le temperature resteranno complessivamente in linea con le medie stagionali: le minime sono previste in calo, mentre le massime tenderanno ad aumentare gradualmente nel corso della settimana.

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