Neve in Umbria, scenari invernali sull’Appennino: crollano le temperature, raffiche di grecale e paesaggi imbiancati

È tornata la neve sull’Appennino umbro, accompagnata da un deciso calo delle temperature e da venti sostenuti che accentuano la sensazione di freddo. Le prime imbiancate hanno interessato Castelluccio di Norcia, il suo altopiano e le vette circostanti, regalando scenari invernali nel cuore della regione. Fiocchi segnalati anche nell’area montuosa di Gualdo Tadino, mentre nei centri urbani il peggioramento si è tradotto in pioggia e clima rigido. A Castelluccio, secondo i dati della rete idrogeologica regionale della Protezione civile, la temperatura è scesa sotto lo zero, toccando i -2,5°C. Valori analoghi anche sul monte Cucco, confermando il ritorno di condizioni tipicamente invernali.

La perturbazione ha colpito fin dal mattino soprattutto i settori orientali dell’Umbria, con precipitazioni sparse e nevicate inizialmente comprese tra i 700 e i 900 metri di quota. Con il passare delle ore, però, il limite della neve si è rapidamente alzato oltre i mille metri.

Nel pomeriggio i fenomeni continueranno a interessare l’area dei Sibillini e l’Appennino folignate, prima di una graduale attenuazione prevista in serata. L’esaurimento completo delle precipitazioni è atteso nel corso della notte.

Sul fronte dei venti, soffiano correnti di grecale da moderate a forti, con un ulteriore rinforzo nelle ore centrali della giornata. Lungo la dorsale appenninica non si escludono raffiche fino a burrasca.

Le temperature, in generale, registrano una marcata diminuzione nei valori massimi, contribuendo a mantenere un clima pienamente invernale su gran parte della regione.

Per la giornata di domani è atteso un lieve miglioramento delle condizioni meteo, anche se il freddo resterà protagonista.

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