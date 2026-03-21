Neve in Valle d’Aosta, colpo di coda invernale: brusco cambio di scenario nelle prossime ore

La Valle d’Aosta si trova a fare i conti con un repentino ribaltamento delle condizioni meteo, proprio quando la primavera sembrava aver preso definitivamente il sopravvento. Negli ultimi giorni, il clima mite e il sole diffuso avevano fatto pensare a un consolidamento della stagione primaverile, favorendo attività all’aperto e un generale risveglio del territorio. Tuttavia, questa fase stabile si è rivelata solo temporanea. Già dalla serata odierna, infatti, i primi segnali di un peggioramento inizieranno a manifestarsi lungo la dorsale alpina al confine con Francia e Svizzera, dove sono attese deboli precipitazioni. In questa prima fase, il limite delle nevicate si manterrà intorno ai 1.300 metri, un valore coerente con una fase di transizione ma già indicativo dell’ingresso di aria più fredda. Questo cambiamento sottolinea ancora una volta la natura instabile della primavera alpina, capace di alternare rapidamente condizioni quasi estive a scenari pienamente invernali.

Domani il peggioramento: nevicate fino a 900 metri

Il vero colpo di scena meteorologico è atteso nella giornata di domani, quando la perturbazione entrerà nel vivo. Le previsioni indicano un cielo molto nuvoloso fin dalle prime ore del mattino, accompagnato da precipitazioni diffuse, generalmente deboli ma a tratti moderate. Le zone più interessate saranno quelle del Nord-Ovest della regione, dove l’intensità dei fenomeni potrebbe risultare più marcata. L’elemento più significativo riguarda però il drastico abbassamento della quota neve, che scenderà fino a circa 900 metri. Questo dato è particolarmente rilevante, considerando il periodo dell’anno, e potrebbe portare a imbiancate anche in località di fondovalle medio-basso. Nel corso della giornata, tuttavia, si assisterà a una graduale evoluzione: dal pomeriggio è prevista un’attenuazione della nuvolosità, fino ad arrivare a schiarite anche ampie in serata. Parallelamente, il limite delle nevicate tenderà a risalire leggermente, portandosi intorno ai 1.100 metri, segnale di un progressivo esaurimento dell’irruzione fredda.

Impatti sul territorio

Questo episodio di ritorno invernale avrà inevitabilmente effetti sul territorio, sia dal punto di vista pratico che percettivo. Le nevicate a quote relativamente basse potrebbero creare disagi alla viabilità, specialmente nelle aree montane e nei collegamenti secondari, dove le condizioni potrebbero cambiare rapidamente nel corso della giornata. Allo stesso tempo, per il comparto turistico legato agli sport invernali, questa fase rappresenta una sorta di “coda stagionale” che potrebbe prolungare temporaneamente le condizioni favorevoli. La Valle d’Aosta si prepara ad un brusco cambio di scenario.

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