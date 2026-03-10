Neve marzolina in Piemonte, risveglio incantevole nel Cuneese | FOTO

Una perturbazione sta risalendo gradualmente dalle Baleari verso il Piemonte, portando nubi associate a precipitazioni, più significative sul settore meridionale ed orientale, insieme ad un temporaneo calo delle temperature diurne e aumento delle minime notturne. La giornata odierna sarà dunque all’insegna dell’instabilità con precipitazioni nevose dai 1.200 metri di quota: a corredo dell’articolo le immagini delle webcam mostrano le nevicate in corso nel Cuneese. Atteso un miglioramento tra stasera e dopodomani mattina, ma le condizioni atmosferiche rimarranno comunque ancora all’insegna di una spiccata variabilità, con la possibilità di nuovi brevi rovesci tra mercoledì notte e giovedì mattina, secondo le previsioni di Arpa Piemonte.

