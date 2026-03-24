New York, incidente all’Aeroporto LaGuardia: svelate le cause dello scontro fatale tra il jet di Air Canada e il mezzo dei vigili del fuoco

La notte di domenica 22 marzo 2026 rimarrà impressa nella memoria dell’aviazione civile come il momento in cui il sistema di sicurezza di uno degli aeroporti più trafficati al mondo ha ceduto. Secondo quanto riportato dal Washington Post, il volo Air Canada Express 8646, un Mitsubishi CRJ-900 operato da Jazz Aviation e proveniente da Montreal, si è scontrato ad alta velocità con un mezzo antincendio della Port Authority proprio mentre toccava il suolo sulla Runway 4. L’impatto è stato devastante: il cockpit del jet è stato letteralmente sventrato, portando alla morte immediata del comandante e del primo ufficiale, mentre il mezzo di soccorso è stato ribaltato dalla forza dell’urto.

Una collisione evitabile: il caos nelle comunicazioni ATC

Il fulcro dell’indagine dell’NTSB si concentra sui drammatici secondi che hanno preceduto lo schianto. Le registrazioni audio della torre di controllo rivelano un quadro di confusione e sovraccarico cognitivo. Mentre il jet canadese era in fase di atterraggio finale, un controllore di volo ha dato il via libera a un convoglio di mezzi di soccorso — diretti verso un altro aereo che aveva segnalato fumo a bordo — per attraversare la pista attiva. Solo all’ultimo secondo, resosi conto del disastro imminente, il controllore ha urlato via radio: “Stop, Truck 1, stop!”, ma la velocità del velivolo, stimata tra i 150 e i 170 km/h al momento del contatto, ha reso ogni manovra evasiva impossibile.

Storie di sopravvivenza: il “miracolo” della hostess espulsa

Nonostante la perdita dei due giovani piloti, identificati come Antoine Forest e Mackenzie Gunther, il bilancio delle vittime avrebbe potuto essere infinitamente più pesante. Tra le lamiere contorte è emersa la storia incredibile di Solange Tremblay, un’assistente di volo con 26 anni di servizio. Al momento dell’impatto, la sezione della fusoliera dove sedeva si è squarciata e la donna è stata espulsa dal velivolo, volando per oltre 100 metri prima di atterrare sull’erba, ancora legata al suo sedile. Miracolosamente, nonostante diverse fratture, è sopravvissuta a quello che i medici hanno definito un evento statisticamente impossibile, diventando il simbolo della resilienza umana in mezzo alla tragedia.

Il “mea culpa” del controllore e le falle nel sistema

Uno degli elementi più toccanti e inquietanti emersi dall’analisi del Washington Post è la confessione post-incidente del controllore di volo. Circa 15 minuti dopo lo scontro, in una comunicazione radio catturata da LiveATC, l’uomo ha ammesso tra i singhiozzi: “Stavamo gestendo un’altra emergenza prima… e ho fatto un casino”. Questa ammissione solleva interrogativi critici sui livelli di stress e affaticamento del personale ATC a LaGuardia, un aeroporto già noto per la complessità delle sue operazioni a terra. Gli esperti di sicurezza sottolineano come la mancanza di sistemi automatizzati di allerta per le incursioni in pista (Runway Incursion Alerting) potrebbe aver giocato un ruolo determinante in questa catastrofe.

Verso nuovi protocolli di sicurezza per i movimenti a terra

L’incidente di marzo 2026 è destinato a cambiare radicalmente il modo in cui i mezzi di terra interagiscono con le piste attive negli Stati Uniti. Mentre le scatole nere sono sotto esame presso i laboratori federali, si parla già dell’introduzione obbligatoria di sistemi di frenata automatica per i veicoli aeroportuali collegati ai dati transponder degli aerei in arrivo. La comunità aeronautica canadese e americana è in lutto, ma la spinta verso una riforma tecnologica che elimini il “fattore errore umano” dalle piste di ricarico non è mai stata così forte. Il sacrificio dei due piloti di Montreal servirà, nelle speranze della FAA, a garantire che nessun altro mezzo di soccorso si trovi mai più sulla traiettoria di un aereo che cerca solo di tornare a casa.