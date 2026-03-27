Notte Artemis II all’ASI: evento speciale per il lancio verso la Luna

L’Agenzia Spaziale Italiana organizza un evento dedicato al lancio di Artemis II, mercoledì 1° aprile 2026 alle ore 23:30, nella sede romana dell’ASI, in via del Politecnico snc. Una notte speciale, aperta a giornalisti, studenti universitari e dipendenti ASI, dedicata a uno dei momenti più significativi dell’esplorazione spaziale contemporanea: il lancio della missione Artemis II, che segna il ritorno dell’umanità verso l’orbita lunare. L’evento, trasmesso in diretta su ASITV, accompagnerà il pubblico nelle fasi del lancio con un racconto live che unirà divulgazione, approfondimento e collegamenti internazionali. Sono previsti interventi di rappresentanti ASI e dell’industria spaziale, tra cui esponenti di primo piano del settore, oltre a collegamenti in diretta con Cape Canaveral e con centri di eccellenza italiani per vivere insieme ogni momento della missione. Seguirà una sessione di Q&A dedicata alla stampa.

Artemis II

Artemis II rappresenta la prima missione con equipaggio del programma Artemis e costituisce un passaggio cruciale verso il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare. L’Italia, attraverso l’Agenzia Spaziale Italiana e una filiera industriale altamente specializzata, svolge un ruolo di primo piano nel programma: dallo sviluppo di moduli abitativi e tecnologie pressurizzate per l’esplorazione umana, fino al contributo alle infrastrutture orbitali lunari come il Gateway. Un impegno che conferma la leadership italiana in ambito spaziale e la sua partecipazione strategica alle future missioni di esplorazione profonda.

La serata si svolgerà presso l’Auditorium “Luigi Broglio” con inizio alle ore 23:30 e termine previsto intorno all’una di notte.