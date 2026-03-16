Notte di tempesta al Sud: Calabria assediata dai nubifragi mentre in Sicilia torna la neve

Non c’è pace per il Mezzogiorno, stretto in una morsa di maltempo che sta mostrando il lato più severo di questo marzo. Mentre le province di Catanzaro e Crotone hanno appena attraversato una notte da incubo sotto il peso di piogge torrenziali, la Sicilia risponde con un contrasto cromatico netto: dopo i forti temporali delle scorse ore, la neve è tornata a imbiancare le alte quote delle Madonie, regalando a Piano Battaglia, cuore del massiccio delle Madonie, un suggestivo, seppur tardivo, scenario invernale.

Calabria: una notte di pioggia

La tempesta ha infierito nella notte sulla Calabria. Una sequenza ininterrotta di celle temporalesche autorigeneranti ha bersagliato il Catanzarese e il Crotone interno, accompagnata da un’attività elettrica incessante che ha illuminato a giorno la costa jonica per ore. I numeri parlano chiaro: lungo la fascia jonica catanzarese sono caduti quasi 100 mm di pioggia in sole 7 ore, mentre nelle aree della Presila e delle Serre i pluviometri hanno registrato accumuli che hanno superato i 130 mm in appena 12 ore. È un quantitativo d’acqua enorme, che mette a dura prova la tenuta del territorio, ed il clou del maltempo è atteso proprio nelle prossime ore.

Sicilia tra acqua e neve: il risveglio bianco di Piano Battaglia

Se la Calabria jonica combatte con il fango e l’acqua, la Sicilia vive una fase di instabilità complessa. Dopo aver subito gli effetti del vortice depressionario nella giornata di ieri, l’isola sta sperimentando un sensibile calo termico in quota. La notizia del giorno arriva dai rilievi: a Piano Battaglia è tornata la neve, una spolverata che riporta l’inverno nel cuore del Mediterraneo proprio mentre le zone costiere e orientali continuano a fare i conti con piogge sparse e correnti umide.

La “regia” del ciclone e l’insidia fredda in arrivo

La causa di questo scompiglio meteorologico è un vortice depressionario attualmente posizionato nei pressi del Tirreno centro-meridionale. È il regista che sta spingendo correnti umide verso le regioni ioniche e il basso Adriatico, causando piogge intense non solo in Calabria e Sicilia, ma anche in Puglia, Molise e Basilicata.

Tuttavia, il quadro è destinato a complicarsi ulteriormente. Dalla serata di martedì, un afflusso di aria fredda dalle regioni baltiche scivolerà verso i Balcani fino a investire la nostra penisola. Questo scontro termico darà vita a una nuova ciclogenesi nel Tirreno centrale proprio nella giornata di mercoledì. Dopo i nubifragi e la neve fresca, l’Italia deve prepararsi a un vero e proprio colpo di coda invernale che manterrà l’allerta alta per gran parte della settimana.

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