Nucleare, l’Ue lancia la strategia per i piccoli reattori modulari: pronti dal 2030

Nelle tecnologie nucleari, a livello Ue “dopo anni di calo degli investimenti, dobbiamo raddoppiare gli sforzi per invertire questa tendenza. Ecco perché oggi presentiamo una nuova strategia europea per i piccoli reattori modulari (SMR, Small Modular Reactors)”, annuncia il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il summit sull’energia nucleare a Parigi. L’obiettivo, continua, è che “questa nuova tecnologia sia operativa in Europa entro l’inizio degli anni ’30, in modo che possa svolgere un ruolo chiave, accanto ai reattori nucleari tradizionali, in un sistema energetico flessibile, sicuro ed efficiente”.

L’Ue propone, aggiunge von der Leyen, “tre serie di misure principali. In primo luogo, abbiamo bisogno di regole semplici. Creeremo sandbox normative (ambienti normativi controllati e limitati, in cui le aziende innovative possono sperimentare, beneficiando di normative semplificate, ndr), in modo che le aziende possano testare tecnologie innovative. E collaboreremo con gli Stati membri per garantire che le regole siano uniformi a livello transfrontaliero. La logica è chiara: quando un’implementazione è sicura, deve essere semplice e avvenire in tutta Europa”. In secondo luogo, prosegue von der Leyen, “dobbiamo mobilitare gli investimenti. Oggi posso annunciare che creeremo una garanzia di 200 milioni di euro per sostenere gli investimenti privati in tecnologie nucleari innovative. Le risorse proverranno dal nostro sistema di scambio di quote di emissione. Non solo ridurremo i rischi associati agli investimenti in queste tecnologie a basse emissioni di carbonio, ma vogliamo anche inviare un chiaro segnale agli altri investitori affinché si impegnino“.

In terzo luogo, per von der Leyen occorre “uno sforzo europeo congiunto. Il modello di business dei reattori modulari richiede scalabilità, quindi la cooperazione transfrontaliera è essenziale. Per questo motivo collaboreremo con gli Stati membri per allineare i loro quadri normativi, accelerare le procedure di autorizzazione e sviluppare le competenze di cui il settore ha bisogno. Anche le aziende degli Stati membri e i partner fidati dovrebbero unire le forze“. Ad esempio, indica il Presidente, “potrebbero co-investire nella ricerca, negli impianti di prova e nella creazione di catene del valore europee per i combustibili nucleari”.

Strategia di investimento per l’energia pulita

“Ma la nostra ambizione non si limita ai piccoli reattori modulari. Dobbiamo anche rafforzare l’intero ecosistema nucleare, dal combustibile alla tecnologia, dalle catene di approvvigionamento alle competenze”. Questo, aggiunge von der Leyen, “è anche l’obiettivo della nostra Strategia di investimento per l’energia pulita: ridurre i costi energetici, accelerare la diffusione di tecnologie pulite e ampliare le opportunità di finanziamento. La corsa alle tecnologie nucleari è iniziata. Ma l’Europa ha tutto quello che serve per vincerla: abbiamo mezzo milione di lavoratori altamente qualificati nel settore nucleare, molti di più di Stati Uniti e Cina. Siamo all’avanguardia dell’innovazione globale nel campo dei reattori modulari. E ora abbiamo l’ambizione di progredire rapidamente e su larga scala, affinché l’Europa diventi un polo globale per l’energia nucleare di prossima generazione”, conclude.