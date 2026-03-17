Oggi il mondo festeggia San Patrizio: storia, leggende e curiosità sulla ricorrenza più “verde” dell’anno

Ogni anno, il 17 marzo, il mondo si trasforma in un’esplosione di verde: dalle vetrine dei negozi ai monumenti iconici, dai pub affollati fino ai social, tutto richiama l’atmosfera festosa di San Patrizio. Ma questa celebrazione, che oggi appare come un mix irresistibile di folklore, musica e convivialità, ha in realtà radici profonde e sorprendenti. Nata come ricorrenza religiosa in onore del patrono d’Irlanda, si è evoluta nel tempo fino a diventare un fenomeno globale capace di coinvolgere milioni di persone, anche lontano dall’isola. Dietro il colore verde, i brindisi e le parate spettacolari si nascondono storie antiche, simboli carichi di significato e leggende affascinanti che continuano ad alimentare il fascino di questa giornata.

Chi era davvero San Patrizio?

Il protagonista della festa è San Patrizio, patrono dell’Irlanda. Curiosamente, non era irlandese: nacque in Britannia nel IV secolo e fu rapito da giovane da pirati, finendo schiavo proprio in Irlanda. Dopo essere riuscito a fuggire, tornò sull’isola come missionario cristiano.

La leggenda più famosa racconta che usò il trifoglio per spiegare il concetto della Trinità cristiana. Da qui nasce uno dei simboli più iconici della festa.

Perché tutto è verde?

Il verde non è sempre stato il colore ufficiale. In origine, San Patrizio era associato al blu. Solo nel tempo, complice il simbolo del trifoglio e il soprannome dell’Irlanda – “Isola di Smeraldo” – il verde ha preso il sopravvento.

Oggi città come Chicago arrivano a tingere di verde persino i fiumi, mentre monumenti iconici nel mondo si illuminano con lo stesso colore.

Il mistero dei serpenti (che non c’erano)

Una delle storie più diffuse narra che San Patrizio abbia cacciato tutti i serpenti dall’Irlanda. In realtà, secondo gli studiosi, sull’isola non ci sono mai stati serpenti. La leggenda è probabilmente simbolica: rappresenterebbe la cacciata del paganesimo.

Non è solo una festa irlandese

Oggi San Patrizio è una celebrazione globale. Parate gigantesche animano città come New York, Dublino e Sydney. Anche in Italia, sempre più locali e piazze organizzano eventi a tema tra musica celtica e birra.

Il folklore: tra leprechaun e pentole d’oro

Impossibile parlare di San Patrizio senza citare i Leprechaun, piccoli folletti dispettosi che custodiscono pentole d’oro alla fine dell’arcobaleno. Secondo la tradizione, se riesci a catturarne uno, potresti ottenere 3 desideri, ma attenzione: sono maestri dell’inganno!

Curiosità che fanno la differenza

Ci sono dettagli meno noti che rendono questa festa ancora più interessante. Ad esempio, pochi sanno che la prima grande parata dedicata a San Patrizio non si è svolta in Irlanda, ma negli Stati Uniti, segno di quanto la diaspora irlandese abbia contribuito alla diffusione della celebrazione nel mondo. Allo stesso modo, sorprende scoprire che per molto tempo in Irlanda il 17 marzo era vissuto come una ricorrenza strettamente religiosa: i pub restavano chiusi e l’atmosfera era ben lontana da quella festosa di oggi.

Anche il trifoglio, simbolo ormai universalmente associato alla giornata, non è ufficialmente un emblema nazionale, ma è diventato tale grazie alla forza della tradizione popolare. E poi c’è la birra verde, spesso protagonista dei festeggiamenti contemporanei: una trovata relativamente recente, nata più per spettacolo e marketing che per autentica tradizione.