Oggi la Giornata dedicata alla Tavola Periodica degli Elementi

Ogni anno, nel mese di marzo, il mondo scientifico celebra la Giornata della Tavola Periodica degli Elementi, un’occasione per ricordare una delle idee più rivoluzionarie nella storia della chimica. Tutto ebbe inizio nel 1869, quando il chimico russo Dmitrij Ivanovič Mendeleev presentò una proposta destinata a cambiare il modo di comprendere la materia. Nella seconda metà dell’Ottocento gli scienziati conoscevano poco più di 60 elementi chimici e cercavano un criterio per classificarli. L’idea di individuare regolarità nelle loro proprietà era già diffusa tra i ricercatori, ma fu Mendeleev a trovare la soluzione più efficace: organizzò i 63 elementi allora noti in ordine di peso atomico crescente, notando che le loro proprietà chimiche si ripetevano con una certa periodicità. Da questa osservazione nacque la prima versione della Tavola Periodica degli Elementi.

Il vero colpo di genio dello scienziato russo fu però un altro. Mendeleev ebbe il coraggio di lasciare spazi vuoti nella sua tavola, ipotizzando che esistessero elementi non ancora scoperti. Non solo: ne predisse anche diverse caratteristiche chimiche e fisiche. Le sue intuizioni si rivelarono sorprendentemente accurate quando, negli anni successivi, furono scoperti elementi come lo Scandio, il Gallio e il Germanio.

Solo all’inizio del Novecento, con lo sviluppo della Teoria atomica moderna, si comprese pienamente il motivo dell’ordine individuato da Mendeleev: non era il peso atomico a determinare la posizione degli elementi, ma il loro numero atomico, cioè il numero di protoni presenti nel nucleo.

Oggi la tavola periodica è molto più di uno schema classificatorio. È uno strumento fondamentale per comprendere la struttura della materia: il comportamento chimico di ogni elemento dipende dalla configurazione degli elettroni e dalla disposizione di quelli nel guscio più esterno, motivo per cui gli elementi con proprietà simili si trovano nelle stesse colonne.

A oltre 150 anni dalla sua nascita, la tavola di Mendeleev resta un simbolo di ordine nella complessità della natura. Una mappa della materia che continua, ancora oggi, a guidare la scoperta di nuovi elementi e nuove conoscenze.