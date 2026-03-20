Oggi “scocca” l’Equinozio di Primavera: la Terra “si raddrizza”

Alle 15:46 di oggi, 20 marzo 2026, si verifica un evento astronomico tanto preciso quanto simbolico: l’equinozio di primavera. È il momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste, segnando ufficialmente l’inizio della primavera nell’emisfero Nord e dell’autunno in quello sud. In termini scientifici, si tratta di uno dei 2 istanti dell’anno in cui l’asse terrestre – inclinato di circa 23,5 gradi – non è orientato né verso né lontano dal Sole, creando una condizione di apparente equilibrio nella distribuzione della luce solare sul pianeta. Questo passaggio non è solo una convenzione del calendario, ma un punto preciso dell’orbita terrestre attorno al Sole, calcolato con estrema accuratezza dagli astronomi. Fin dall’antichità, l’equinozio è stato osservato, celebrato e studiato come un momento di rinnovamento e transizione, capace di influenzare attività agricole, rituali religiosi e persino l’organizzazione del tempo nelle diverse culture. Dietro questa definizione apparentemente semplice si cela una serie di fenomeni e curiosità poco note, che rendono questo giorno molto più affascinante di quanto si pensi.

Non è vero che giorno e notte sono perfettamente uguali

La parola “equinozio” deriva dal latino aequus (uguale) e nox (notte), ma in realtà giorno e notte non hanno esattamente la stessa durata. A causa della rifrazione atmosferica – che “piega” la luce del Sole quando è vicino all’orizzonte – il giorno risulta leggermente più lungo della notte, di alcuni minuti.

Non cade sempre il 21 marzo

Molti associano l’inizio della primavera al 21 marzo, ma l’equinozio può cadere tra il 19 e il 21 marzo. Ciò dipende dal fatto che l’anno solare non dura esattamente 365 giorni, ma circa 365,2422 giorni. Gli anni bisestili servono proprio a compensare questo scarto, ma non in modo perfetto, causando piccoli slittamenti.

È un istante preciso, non un’intera giornata

Spesso si parla dell’equinozio come di un giorno intero, ma in realtà è un momento esatto: oggi alle 15:46. È l’istante in cui il Sole si trova esattamente sopra l’equatore terrestre. Prima e dopo quell’istante, l’equilibrio tra luce e buio è già leggermente alterato.

Il Sole sorge esattamente a Est (quasi)

Solo nei giorni degli equinozi il Sole sorge quasi perfettamente a Est e tramonta a Ovest. Questo fenomeno è visibile ovunque sulla Terra (tranne ai poli), ed è stato utilizzato per secoli per orientarsi e costruire monumenti allineati con precisione astronomica.

Sulla Terra, l’equilibrio è globale

Durante l’equinozio, entrambi gli emisferi ricevono la stessa quantità di luce solare. Mentre nell’emisfero Nord inizia la primavera, in quello Sud comincia l’autunno. È uno dei pochi momenti dell’anno in cui il pianeta vive una sorta di simmetria stagionale.

Ai poli succede qualcosa di unico

Ai poli l’equinozio segna un cambiamento radicale: al Polo Nord inizia il lungo giorno che durerà circa 6 mesi, mentre al Polo Sud comincia una notte altrettanto lunga. È come se il Sole decidesse di “fermarsi” all’orizzonte prima di cambiare completamente regime.

Un fenomeno celebrato da millenni

Molte civiltà antiche consideravano l’equinozio un momento sacro. Templi, piramidi e siti archeologici in tutto il mondo sono stati costruiti per allinearsi con il Sole proprio in questi giorni, a testimonianza di quanto fosse importante osservare il cielo per comprendere il tempo e le stagioni.