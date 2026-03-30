Oltre Apollo, il volto umano della Missione Artemis II: chi sono i 4 pionieri che sfideranno lo Spazio profondo

A distanza di oltre mezzo secolo dall’epopea del programma Apollo, l’umanità si appresta a compiere un nuovo, audace balzo verso il nostro satellite naturale con la missione Artemis II. Si tratta di un cambiamento di paradigma che riflette l’evoluzione della nostra società e della visione stessa dell’esplorazione spaziale. I 4 astronauti selezionati per questa storica impresa rappresentano una rottura netta con il passato: laddove i pionieri degli anni ’60 e ’70 erano esclusivamente uomini bianchi provenienti dai ranghi dei piloti collaudatori militari, il nuovo equipaggio incarna la diversità del XXI secolo. Tra loro figurano la prima donna, il primo afroamericano e il primo canadese a spingersi verso la Luna, portando con sé non solo competenze tecniche d’eccellenza, ma anche un bagaglio di esperienze umane profondamente diverse. Questa missione non prevede l’allunaggio, ma rappresenta il test fondamentale, un viaggio di andata e ritorno che porterà l’uomo più lontano di quanto sia mai stato, aprendo finalmente la strada alle future colonie umane.

Wiseman: il comando tra dovere e famiglia

Al comando della missione troviamo Reid Wiseman, un uomo che considera la crescita delle sue figlie da genitore single – e non il lancio verso la Luna – la sua sfida più grande. Nonostante il dolore per la perdita della moglie nel 2020 e il fatto che le sue figlie avessero inizialmente “zero interesse” in un suo nuovo lancio, Wiseman ha sentito il peso della storia. Spiegando la sua decisione alla famiglia, ha affermato: “Tra tutte le persone sul pianeta Terra in questo momento, ci sono quattro persone in grado di volare intorno alla Luna. Non posso dire di no a questa opportunità“. Per Wiseman, la parte difficile non è lasciare la Terra, ma “è lo stress che sto mettendo su di loro“. La sua trasparenza è totale, al punto da aver già istruito le figlie su dove trovare il suo testamento, conscio che il viaggio, seppur breve, spingerà la capsula Orion migliaia di km oltre i limiti raggiunti dagli astronauti dell’Apollo, offrendo viste inedite della faccia nascosta della Luna.

Glover: una “forza per il bene” oltre i pregiudizi

Il pilota Victor Glover, uno dei pochi astronauti di colore della NASA, vede la sua partecipazione come “una forza per il bene“. Per mantenere la prospettiva storica, Glover ascolta brani dell’era Apollo che denunciano le disuguaglianze dell’epoca, come Whitey on the Moon: “Li ascolto per avere una prospettiva“, ha spiegato, “Catturano ciò che abbiamo fatto bene e ciò che abbiamo fatto male“. Per lui, poter offrire speranza agli altri è “un’incredibile benedizione e un privilegio“. Mentre la NASA lo addestra tecnicamente, Glover dedica altrettanta energia alla sua famiglia: “Passo tanto tempo e pensiero a preparare loro quanto la NASA ne impiega a preparare me“. Il suo obiettivo è correre “la miglior gara, così da poter passare il testimone alla tappa successiva“, ovvero la missione di allunaggio prevista per il 2028.

Koch e Hansen: record, resilienza e nuovi confini

Christina Koch, veterana dei record spaziali, non è spaventata dalla brevità del viaggio. Per lei, la missione va oltre il primato personale: “Si tratta di celebrare il fatto che siamo arrivati a questo punto della storia” in cui le donne possono volare verso la Luna. Avendo passato quasi un anno intero nello Spazio in precedenza, sente di aver ormai “immunizzato” amici e parenti alle sue partenze. Ha persino rassicurato il suo cane, Sadie Lou, promettendole che “saranno solo 10 giorni. Non sarà lunga come l’ultima volta“.

Accanto a lei, il canadese Jeremy Hansen vive il debutto spaziale con una calma sorprendente: “Forse sono ingenuo, ma non sento molta pressione personale“. Tuttavia, Hansen riconosce l’enorme difficoltà tecnica dell’impresa: “Quando esco e guardo la Luna ora, sembra e la sento un po’ più lontana di quanto fosse prima. Capisco nei dettagli quanto sia più difficile di quanto pensassi guardando i video“. Hansen è stato onesto anche con i figli riguardo ai pericoli: “L’esito più probabile è che torneremo sani e salvi. C’è una possibilità che non accada, e voi sarete in grado di andare avanti nella vita anche se dovesse succedere“.

1° aprile 2026: il decollo verso il futuro

Tutto è pronto per il 1° aprile, data in cui il potentissimo razzo Space Launch System (SLS) si staccherà dalla storica rampa 39B del Kennedy Space Center per dare inizio ad Artemis II. Questa missione di circa 10 giorni è un volo dimostrativo, ed anche una prova del fuoco per i sistemi di supporto vitale della capsula Orion e per le comunicazioni laser di nuova generazione, che permetteranno di trasmettere video in 4K dallo Spazio profondo. L’equipaggio eseguirà una traiettoria di “ritorno libero”, sfruttando la gravità lunare per essere letteralmente fiondato verso la Terra dopo aver sorvolato la faccia nascosta del satellite a una distanza di circa 7.500 km dalla sua superficie. Il successo di questo test sarà il via libera definitivo per Artemis III.