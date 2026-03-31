Onde nel cielo di Cagliari: lo spettacolo delle nuvole Kelvin-Helmholtz | FOTO

Le immagini scattate a Cagliari da Fulvio Fiorelli mostrano un fenomeno atmosferico tanto raro quanto suggestivo: una sequenza di nuvole disposte in modo ondulato, simili alle creste di onde marine sospese nel cielo. Il colpo d’occhio è immediato: il contrasto tra il blu limpido della volta celeste e il caldo colore aranciato delle nuvole illuminate dal sole basso crea un effetto quasi pittorico. La presenza della luna, ben visibile nella parte superiore delle immagini, aggiunge un ulteriore elemento di equilibrio visivo, rendendo la scena ancora più surreale. Anche gli elementi urbani – lampioni, edifici e alberi – contribuiscono a dare scala e profondità, sottolineando quanto queste “onde” siano vaste e imponenti.

Il fenomeno delle nuvole Kelvin-Helmholtz

Queste formazioni sono note come nuvole di Kelvin-Helmholtz, un fenomeno che si verifica quando due strati d’aria scorrono uno sull’altro a velocità differenti. Quando lo strato superiore si muove più velocemente di quello inferiore, si crea un’instabilità che dà origine a queste caratteristiche onde regolari, molto simili a quelle dell’acqua. Non sono comuni e spesso durano pochi minuti, il che rende ancora più preziosa la loro documentazione fotografica. Nelle immagini si nota chiaramente la struttura ripetitiva e armoniosa delle creste, segno di condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli e ben bilanciate tra stabilità e turbolenza.

Luce, colore e composizione: una scena perfetta

Oltre all’interesse scientifico, gli scatti colpiscono per la qualità estetica. La luce colora le nuvole con tonalità calde, creando un contrasto netto con il cielo più freddo e uniforme. La linea delle nuvole attraversa l’intera composizione orizzontalmente, guidando lo sguardo dell’osservatore da un lato all’altro dell’immagine. La luna, posizionata sopra la fascia ondulata, diventa un punto focale che bilancia la scena. L’inserimento di elementi urbani in primo piano – come i lampioni e gli edifici – non disturba, ma anzi arricchisce la lettura visiva, rendendo il fenomeno più “vicino” e tangibile.

Un evento raro che unisce scienza e meraviglia

La documentazione di fenomeni come questo è importante non solo per gli appassionati di meteorologia, ma anche per chi osserva il cielo con curiosità e senso estetico. Le nuvole Kelvin-Helmholtz rappresentano uno dei migliori esempi di come la fisica dell’atmosfera possa tradursi in forme di straordinaria bellezza. Gli scatti realizzati a Cagliari riescono a catturare perfettamente questo equilibrio tra rigore scientifico e poesia visiva, trasformando un evento fugace in un racconto duraturo.