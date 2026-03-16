Organi “congelati” per salvare più vite: la nuova tecnologia sperimentale

Una nuova tecnologia sperimentale potrebbe rivoluzionare i trapianti, allungando i tempi di conservazione da poche ore a diversi giorni

Trapianto renale

Un gruppo di scienziati cinesi ha sviluppato una tecnologia sperimentale che potrebbe cambiare radicalmente il futuro dei trapianti di organi. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, i ricercatori sono riusciti a congelare e conservare reni animali per una settimana, per poi riattivarli e trapiantarli con successo. Lo studio, pubblicato sul Journal of Medical Devices, è stato condotto dal laboratorio statale di scienza e tecnologia criogenica dell’Istituto di fisica e chimica dell’Accademia cinese delle scienze. Il team guidato dalla ricercatrice Rao Wei ha utilizzato una tecnica avanzata di crioconservazione che combina un sistema di perfusione a bassa temperatura con un processo chiamato vitrificazione.

Oggi i tempi per effettuare un trapianto sono estremamente limitati: un cuore deve essere impiantato entro circa 6 ore dal prelievo, i polmoni entro 9 ore, il fegato entro 12 e i reni entro 24. Ciò rende il trapianto spesso una corsa contro il tempo. La nuova tecnologia punta invece ad ampliare drasticamente queste finestre temporali. Nei test di laboratorio, i ricercatori sono riusciti a estendere la conservazione dei cuori animali fino a 24 ore e quella dei reni fino a 7 giorni grazie al raffreddamento in azoto liquido a circa meno 150°C.

Il processo funziona sostituendo l’acqua presente nelle cellule con una soluzione protettiva e raffreddando rapidamente i tessuti. In questo modo si evita la formazione di cristalli di ghiaccio che danneggerebbero le cellule, permettendo agli organi di “vetrificarsi” e restare intatti durante il congelamento.

La tecnologia è ancora in fase sperimentale e non è stata testata sull’uomo. Tuttavia, se confermata, potrebbe trasformare i trapianti da interventi d’urgenza a procedure pianificate, consentendo il trasporto degli organi su distanze molto più lunghe.

Alcuni esperti invitano però alla cautela: un’estensione dei tempi di conservazione potrebbe anche facilitare il traffico illegale di organi. In un contesto di carenza globale di donazioni, la sfida sarà quindi bilanciare innovazione scientifica, sicurezza e controllo etico.

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