Paura a 150 metri d’altezza: salvataggio mozzafiato sull’ex pilone Enel sullo Stretto di Messina | FOTO

Il pomeriggio di ieri ha rischiato di trasformarsi in un dramma ad alta quota nello scenario dello Stretto. Quella che doveva essere una sfida temeraria o una ricerca estrema di adrenalina si è rapidamente trasformata in un incubo sospeso tra cielo e mare. Due giovani di nazionalità polacca sono stati i protagonisti di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di Torre Faro, quando intorno alle ore 13:00 è scattato l’allarme per un soccorso estremamente complesso su una delle strutture più iconiche e imponenti del territorio.

Una sfida sconsiderata tra i giganti d’acciaio di Messina

I due turisti, spinti da una manovra imprudente e pericolosa, hanno deciso di avventurarsi fin sopra il cuore metallico del cosiddetto Pilone di Messina. Si sono arrampicati lungo la complessa struttura d’acciaio, superando ogni barriera di sicurezza, fino a raggiungere l’incredibile altezza di circa 150 metri. Una posizione vertiginosa, considerando che il traliccio, un tempo parte del collegamento elettrico tra Sicilia e Calabria, svetta per un totale di 240 metri, classificandosi come uno dei tralicci più alti al mondo. Una volta giunti a quella quota, però, la situazione è sfuggita al loro controllo, rendendo impossibile la discesa autonoma e rendendo necessario l’immediato aiuto esterno.

La macchina dei soccorsi in azione ad alta quota

La segnalazione ha messo in moto un dispositivo di emergenza massiccio e altamente specializzato. L’operazione di salvataggio è stata condotta attraverso un intervento congiunto che ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco del Comando di Messina e gli agenti della Polizia di Stato. I soccorritori hanno dovuto operare in condizioni di estrema delicatezza, scalando a loro volta la struttura per raggiungere i due ragazzi rimasti bloccati. La professionalità delle squadre di soccorso tecnico urgente è stata fondamentale per gestire la tensione del momento e garantire la massima sicurezza sia per i soccorritori che per i giovani in difficoltà, monitorandoli costantemente durante ogni centimetro della discesa.

Coordinamento e professionalità per evitare il peggio

Grazie al perfetto coordinamento tra le forze dell’ordine, le operazioni si sono concluse nel migliore dei modi. I due giovani sono stati riportati a terra completamente incolumi, sebbene visibilmente provati dall’esperienza e dalla consapevolezza del rischio corso. Il tempestivo intervento ha evitato che una bravata potesse finire in tragedia, confermando l’efficienza dei protocolli di emergenza in situazioni non convenzionali. Resta ora il monito sulla pericolosità di tali azioni su una struttura che, pur essendo un monumento storico-industriale, rappresenta un pericolo mortale se affrontata senza autorizzazioni e attrezzature specifiche.