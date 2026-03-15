Paura in Turchia, valanga sfiora le case nel villaggio di Akkaya: le incredibili immagini | VIDEO

Una valanga ha sfiorato il villaggio di Yukarı Akkaya a Hakkari, nel distretto di Çukurca, nel sud-est della Turchia, provocando grande panico. La valanga, staccatasi dalla montagna e in rapido movimento, è stata vista raggiungere le vicinanze del villaggio di Aşağı Akkaya. La massa di neve staccatasi dal pendio della montagna è cresciuta rapidamente mentre si spostava verso valle. Quei momenti sono stati ripresi da una persona nelle vicinanze con la fotocamera di un telefono cellulare. Le immagini mostrano la valanga che si stacca dalla montagna con un forte rumore e si dirige verso la zona in cui si trova il villaggio. Secondo le prime valutazioni, la valanga non ha raggiunto le zone residenziali e nessuna casa è stata danneggiata. Squadre sono state inviate nella zona dopo la segnalazione.

Mentre le autorità hanno avviato un’indagine nella regione, ai cittadini è stato chiesto di prestare attenzione al rischio di valanghe, aumentato a causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato la regione negli ultimi giorni.