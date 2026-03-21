Paura sull’Etna: soccorso scialpinista ferito nel Canalone di Rocca Sabbiosa | FOTO

La maestosità del vulcano è stata teatro, nella tarda mattinata di sabato, di un delicato intervento di emergenza che ha visto protagonista uno sfortunato sportivo. Mentre percorreva i pendii innevati del versante meridionale, uno scialpinista è rimasto vittima di una rovinosa caduta all’interno del suggestivo ma insidioso Canalone di Rocca Sabbiosa. L’incidente è avvenuto a una quota di circa 2100 metri, proprio sotto l’imponente sagoma della Montagnola, dove l’uomo ha riportato un importante trauma alla spalla che gli ha impedito di proseguire autonomamente la discesa, rendendo necessario l’immediato allertamento della macchina dei soccorsi.

Una complessa operazione di salvataggio tra i ghiacci

La risposta all’allarme è stata tempestiva e ha visto la stretta collaborazione tra i Tecnici della Stazione Etna Sud del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (CNSAS – SASS) e il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF). Le squadre di soccorritori hanno raggiunto il ferito utilizzando gli sci d’alpinismo, muovendosi con rapidità sul terreno impervio per prestare le prime cure. Dopo una prima valutazione sanitaria sul posto, lo scialpinista è stato stabilizzato e immobilizzato attraverso l’uso di un materassino a depressione, presidio fondamentale per evitare ulteriori complicazioni fisiche durante il trasporto. Per la movimentazione sulla neve è stata impiegata la barella Rolly, un dispositivo specifico per il soccorso su neve, che ha permesso ai tecnici di calare il malcapitato verso valle con estrema perizia tecnica.

Il trasferimento a valle e le cure mediche del 118

La discesa controllata lungo i pendii vulcanici si è conclusa nel piazzale sottostante, dove l’organizzazione logistica ha permesso un perfetto coordinamento con i soccorsi sanitari di terra. Ad attendere la squadra di recupero era infatti presente un’ambulanza del 118, pronta a prendere in carico l’infortunato. Una volta posizionato a bordo del mezzo di soccorso, lo scialpinista è stato trasferito d’urgenza presso la più vicina struttura ospedaliera per ricevere gli accertamenti necessari e le cure specialistiche per il trauma riportato. L’operazione sottolinea ancora una volta l’importanza fondamentale della sinergia tra il Soccorso Alpino e le altre autorità competenti per garantire la sicurezza degli appassionati di montagna in contesti così estremi e affascinanti.

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