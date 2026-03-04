Penuria di carburante a Cuba: Air France sospende i voli

Air France sospenderà i collegamenti con L’Avana a causa della penuria di carburante a Cuba provocata dai blocchi imposti dagli Stati Uniti. Lo annuncia la stessa compagnia aerea, precisando che la sospensione prenderà effetto a fine marzo e durerà almeno fino a metà giugno. In una nota trasmessa all’agenzia France Presse, il colosso dell’aeronautica civile afferma che ”a causa della penuria di carburante sull’isola di Cuba e del suo impatto sull’attività economica e turistica, i voli della compagnia tra Paris-Charles de Gaulle et L’Avana verranno temporaneamente sospesi da domenica 29 marzo“, con un’auspicata ripresa dal 15 giugno. Finora Air France ha assicurato tre collegamenti settimanali tra Parigi e Cuba a bordo di Boeing 787.