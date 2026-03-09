Perché respiriamo meglio da una sola narice? Non è un caso

Anche senza raffreddore o allergie può sembrare che una narice funzioni più dell’altra: è un meccanismo naturale che protegge e mantiene sano l’apparato respiratorio

naso chiuso donna congestione nasale

Uno degli aspetti più fastidiosi quando si è malati o si soffre di allergie stagionali è il naso chiuso. La congestione nasale rende difficile, se non impossibile, respirare normalmente attraverso le narici. Ma c’è un fenomeno curioso che molte persone notano anche quando stanno perfettamente bene: facendo un respiro profondo, l’aria sembra passare soprattutto da una sola narice.

Se vi è capitato, non c’è nulla di cui preoccuparsi. È un processo completamente naturale chiamato ciclo nasale, e il nostro corpo lo attiva automaticamente ogni giorno.

Il naso non lavora “in parallelo”: alterna le narici

Il ciclo nasale è un meccanismo fisiologico in cui il flusso d’aria si alterna tra le due narici. In pratica:

  • per alcune ore una narice è più aperta
  • l’altra è leggermente più congestionata
  • dopo un certo tempo la situazione si inverte

Questo avviene perché si gonfiano e sgonfiano i tessuti vascolari presenti nei turbinati, strutture interne del naso ricche di vasi sanguigni. L’intero processo è regolato dal sistema nervoso autonomo, la parte del sistema nervoso che controlla funzioni involontarie come battito cardiaco, digestione e respirazione. La durata del ciclo varia da persona a persona, ma in media ogni 2–6 ore il flusso d’aria dominante cambia narice.

A cosa serve davvero questo meccanismo

Il ciclo nasale non è un difetto del corpo: è una vera e propria strategia biologica. Alternare il lavoro tra le due narici permette di:

  1. Idratare e riscaldare l’aria
    Il naso prepara l’aria prima che arrivi ai polmoni, regolando temperatura e umidità.
  2. Filtrare particelle e allergeni
    I peli e il muco nasale intrappolano polvere, pollini e microrganismi.
  3. Far “riposare” le mucose
    Mentre una narice lavora di più, l’altra ha il tempo di recuperare.

Questo sistema aiuta a mantenere efficiente la mucosa nasale, che è la prima barriera di difesa dell’apparato respiratorio.

Perché lo notiamo di più quando siamo sdraiati

Molte persone si accorgono del ciclo nasale soprattutto di notte. Non è un caso. Quando ci si sdraia:

  • la circolazione del sangue cambia leggermente
  • i tessuti nasali possono gonfiarsi di più
  • la narice “dominante” diventa più evidente

Inoltre, se si dorme su un lato, la narice rivolta verso il cuscino tende a congestionarsi maggiormente per effetto della gravità.

Quando il naso chiuso non è più normale

Il ciclo nasale è fisiologico, ma ci sono situazioni in cui la congestione può indicare un problema.

Potrebbe essere utile parlarne con un medico se:

  • una narice rimane quasi sempre chiusa
  • la congestione dura settimane
  • compaiono dolore, secrezioni dense o febbre
  • il problema interferisce con il sonno o la respirazione

In questi casi potrebbero essere coinvolte condizioni come rinite allergica, sinusite o deviazioni strutturali del setto nasale.

Un piccolo trucco per accorgersi del ciclo nasale

Se volete verificare il fenomeno, provate questo semplice test:

  1. inspirate profondamente dal naso
  2. chiudete una narice con un dito
  3. poi provate con l’altra

Quasi sicuramente noterete che una delle due lascia passare più aria. Ripetete l’esperimento qualche ora dopo: è probabile che la situazione si sia invertita.

Il corpo fa molto più di quanto immaginiamo

Il ciclo nasale è uno dei tanti esempi di come il nostro organismo gestisca automaticamente funzioni complesse senza che ce ne accorgiamo. Quel piccolo squilibrio tra le narici che sembra un fastidio, in realtà è un sistema di manutenzione continua del nostro apparato respiratorio. E funziona, silenziosamente, ogni giorno della nostra vita.

Leggi altri articoli di MEDICINA & SALUTE