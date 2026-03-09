Perché respiriamo meglio da una sola narice? Non è un caso

Uno degli aspetti più fastidiosi quando si è malati o si soffre di allergie stagionali è il naso chiuso. La congestione nasale rende difficile, se non impossibile, respirare normalmente attraverso le narici. Ma c’è un fenomeno curioso che molte persone notano anche quando stanno perfettamente bene: facendo un respiro profondo, l’aria sembra passare soprattutto da una sola narice.

Se vi è capitato, non c’è nulla di cui preoccuparsi. È un processo completamente naturale chiamato ciclo nasale, e il nostro corpo lo attiva automaticamente ogni giorno.

Il naso non lavora “in parallelo”: alterna le narici

Il ciclo nasale è un meccanismo fisiologico in cui il flusso d’aria si alterna tra le due narici. In pratica:

per alcune ore una narice è più aperta

l’altra è leggermente più congestionata

dopo un certo tempo la situazione si inverte

Questo avviene perché si gonfiano e sgonfiano i tessuti vascolari presenti nei turbinati, strutture interne del naso ricche di vasi sanguigni. L’intero processo è regolato dal sistema nervoso autonomo, la parte del sistema nervoso che controlla funzioni involontarie come battito cardiaco, digestione e respirazione. La durata del ciclo varia da persona a persona, ma in media ogni 2–6 ore il flusso d’aria dominante cambia narice.

A cosa serve davvero questo meccanismo

Il ciclo nasale non è un difetto del corpo: è una vera e propria strategia biologica. Alternare il lavoro tra le due narici permette di:

Idratare e riscaldare l’aria

Il naso prepara l’aria prima che arrivi ai polmoni, regolando temperatura e umidità. Filtrare particelle e allergeni

I peli e il muco nasale intrappolano polvere, pollini e microrganismi. Far “riposare” le mucose

Mentre una narice lavora di più, l’altra ha il tempo di recuperare.

Questo sistema aiuta a mantenere efficiente la mucosa nasale, che è la prima barriera di difesa dell’apparato respiratorio.

Perché lo notiamo di più quando siamo sdraiati

Molte persone si accorgono del ciclo nasale soprattutto di notte. Non è un caso. Quando ci si sdraia:

la circolazione del sangue cambia leggermente

i tessuti nasali possono gonfiarsi di più

la narice “dominante” diventa più evidente

Inoltre, se si dorme su un lato, la narice rivolta verso il cuscino tende a congestionarsi maggiormente per effetto della gravità.

Quando il naso chiuso non è più normale

Il ciclo nasale è fisiologico, ma ci sono situazioni in cui la congestione può indicare un problema.

Potrebbe essere utile parlarne con un medico se:

una narice rimane quasi sempre chiusa

la congestione dura settimane

compaiono dolore, secrezioni dense o febbre

il problema interferisce con il sonno o la respirazione

In questi casi potrebbero essere coinvolte condizioni come rinite allergica, sinusite o deviazioni strutturali del setto nasale.

Un piccolo trucco per accorgersi del ciclo nasale

Se volete verificare il fenomeno, provate questo semplice test:

inspirate profondamente dal naso chiudete una narice con un dito poi provate con l’altra

Quasi sicuramente noterete che una delle due lascia passare più aria. Ripetete l’esperimento qualche ora dopo: è probabile che la situazione si sia invertita.

Il corpo fa molto più di quanto immaginiamo

Il ciclo nasale è uno dei tanti esempi di come il nostro organismo gestisca automaticamente funzioni complesse senza che ce ne accorgiamo. Quel piccolo squilibrio tra le narici che sembra un fastidio, in realtà è un sistema di manutenzione continua del nostro apparato respiratorio. E funziona, silenziosamente, ogni giorno della nostra vita.