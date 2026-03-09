Perché respiriamo meglio da una sola narice? Non è un caso

Uno degli aspetti più fastidiosi quando si è malati o si soffre di allergie stagionali è il naso chiuso. La congestione nasale rende difficile, se non impossibile, respirare normalmente attraverso le narici. Ma c’è un fenomeno curioso che molte persone notano anche quando stanno perfettamente bene: facendo un respiro profondo, l’aria sembra passare soprattutto da una sola narice.
Se vi è capitato, non c’è nulla di cui preoccuparsi. È un processo completamente naturale chiamato ciclo nasale, e il nostro corpo lo attiva automaticamente ogni giorno.
Il naso non lavora “in parallelo”: alterna le narici
Il ciclo nasale è un meccanismo fisiologico in cui il flusso d’aria si alterna tra le due narici. In pratica:
- per alcune ore una narice è più aperta
- l’altra è leggermente più congestionata
- dopo un certo tempo la situazione si inverte
Questo avviene perché si gonfiano e sgonfiano i tessuti vascolari presenti nei turbinati, strutture interne del naso ricche di vasi sanguigni. L’intero processo è regolato dal sistema nervoso autonomo, la parte del sistema nervoso che controlla funzioni involontarie come battito cardiaco, digestione e respirazione. La durata del ciclo varia da persona a persona, ma in media ogni 2–6 ore il flusso d’aria dominante cambia narice.
A cosa serve davvero questo meccanismo
Il ciclo nasale non è un difetto del corpo: è una vera e propria strategia biologica. Alternare il lavoro tra le due narici permette di:
- Idratare e riscaldare l’aria
Il naso prepara l’aria prima che arrivi ai polmoni, regolando temperatura e umidità.
- Filtrare particelle e allergeni
I peli e il muco nasale intrappolano polvere, pollini e microrganismi.
- Far “riposare” le mucose
Mentre una narice lavora di più, l’altra ha il tempo di recuperare.
Questo sistema aiuta a mantenere efficiente la mucosa nasale, che è la prima barriera di difesa dell’apparato respiratorio.
Perché lo notiamo di più quando siamo sdraiati
Molte persone si accorgono del ciclo nasale soprattutto di notte. Non è un caso. Quando ci si sdraia:
- la circolazione del sangue cambia leggermente
- i tessuti nasali possono gonfiarsi di più
- la narice “dominante” diventa più evidente
Inoltre, se si dorme su un lato, la narice rivolta verso il cuscino tende a congestionarsi maggiormente per effetto della gravità.
Quando il naso chiuso non è più normale
Il ciclo nasale è fisiologico, ma ci sono situazioni in cui la congestione può indicare un problema.
Potrebbe essere utile parlarne con un medico se:
- una narice rimane quasi sempre chiusa
- la congestione dura settimane
- compaiono dolore, secrezioni dense o febbre
- il problema interferisce con il sonno o la respirazione
In questi casi potrebbero essere coinvolte condizioni come rinite allergica, sinusite o deviazioni strutturali del setto nasale.
Un piccolo trucco per accorgersi del ciclo nasale
Se volete verificare il fenomeno, provate questo semplice test:
- inspirate profondamente dal naso
- chiudete una narice con un dito
- poi provate con l’altra
Quasi sicuramente noterete che una delle due lascia passare più aria. Ripetete l’esperimento qualche ora dopo: è probabile che la situazione si sia invertita.
Il corpo fa molto più di quanto immaginiamo
Il ciclo nasale è uno dei tanti esempi di come il nostro organismo gestisca automaticamente funzioni complesse senza che ce ne accorgiamo. Quel piccolo squilibrio tra le narici che sembra un fastidio, in realtà è un sistema di manutenzione continua del nostro apparato respiratorio. E funziona, silenziosamente, ogni giorno della nostra vita.