Pericolo valanghe moderato sui monti del Friuli Venezia Giulia: il bollettino

Pericolo valanghe moderato domani, giovedì 19, e venerdì 20 marzo sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. “Il vento – si legge nel bollettino della Protezione Civile regionale – ha rimaneggiato il manto nevoso soprattutto in quota favorendo la formazione di cornici e di nuovi accumuli di neve ventata che si legheranno solo lentamente con la neve vecchia“, pertanto “devono essere valutati con attenzione“. I punti pericolosi, spiega il bollettino, “si trovano soprattutto nelle basi di pareti rocciose, come pure nelle zone in prossimità delle creste, nei canaloni e nelle conche. Le valanghe possono in molti punti distaccarsi per lo più con un forte sovraccarico”.

“Le escursioni richiedono esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e una prudente scelta dell’itinerario. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta”, evidenzia il bollettino.