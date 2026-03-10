Pesce Luna mastodontico spiaggiato a Marina di Ravenna: esemplare di dimensioni eccezionali | FOTO

Il litorale ravennate è stato teatro di un evento naturale straordinario che ha lasciato increduli residenti e soccorritori. Presso la Diga Zaccagnini, a Marina di Ravenna, questa mattina è stato infatti individuato il corpo senza vita di un gigantesco pesce luna, uno dei pesci ossei più pesanti al mondo. Il ritrovamento è avvenuto in un’area non distante dalla battigia, dove la corrente ha trasportato la carcassa del mastodontico animale, attirando immediatamente l’attenzione dei passanti e rendendo necessario un complesso intervento di recupero.

Un ritrovamento da record sulla costa di Marina di Ravenna

Le dimensioni dell’esemplare spiaggiato sono apparse subito fuori dal comune, superando di gran lunga la taglia media dei pesci luna che solitamente frequentano il Mar Adriatico. Secondo le prime misurazioni effettuate sul posto, l’animale presentava una lunghezza di quasi tre metri e un peso stimato che supera la tonnellata. Si tratta di un evento estremamente raro per la zona, poiché, sebbene il pesce luna sia una specie presente nel Mediterraneo, è insolito che esemplari di tale mole si avvicinino così tanto alla costa romagnola. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, trasformando il tratto di spiaggia interessato in un punto di osservazione per curiosi e appassionati di biologia marina.

Le operazioni di recupero del gigante del mare

La rimozione della carcassa ha richiesto uno spiegamento di forze notevole e l’impiego di mezzi pesanti, data l’impossibilità di spostare manualmente una massa di oltre mille chilogrammi. Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Ravenna con il supporto fondamentale dei Vigili del Fuoco. Per sollevare il pesce luna è stato necessario l’utilizzo di una gru e di una serie di imbracature specifiche, manovrate con estrema cura per permettere il trasporto dell’esemplare verso un sito idoneo. L’intervento ha richiesto diverse ore di lavoro tecnico, durante le quali l’area è stata messa in sicurezza per consentire ai mezzi meccanici di operare senza rischi per i presenti.

L’importanza scientifica del pesce luna nel Mar Adriatico

Al di là dello scalpore suscitato dal ritrovamento, l’evento riveste un grande interesse per la comunità scientifica e per i biologi marini. Il pesce luna, noto scientificamente come Mola mola, è una creatura pelagica che predilige le acque profonde e la sua presenza vicino a riva è spesso legata a correnti insolite o a stati di malessere dell’animale. Gli esperti avranno ora il compito di analizzare i resti per cercare di stabilire le cause del decesso e per raccogliere dati preziosi sulla salute dei nostri mari. Ogni esemplare di queste dimensioni rappresenta infatti una fonte unica di informazioni sulla dieta, sul tasso di inquinanti presenti nei tessuti e sugli spostamenti migratori di una specie ancora per molti versi misteriosa e affascinante.