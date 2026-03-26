Piemonte sferzato dal Foehn: tetti scoperchiati e danni nel Verbano

Il ritorno impetuoso del Foehn sta mettendo a dura prova il territorio piemontese. Dopo una breve e parziale tregua durante le ore notturne, il vento è tornato a soffiare con intensità crescente su tutta la regione, causando i primi seri danni alle infrastrutture e alla vegetazione. La situazione più critica si registra attualmente a Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola. Le raffiche violente hanno letteralmente scoperchiato il tetto del supermercato Aldi, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi per mettere in sicurezza l’area. In diverse zone del Somune si segnalano inoltre cartelloni pubblicitari abbattuti e numerose piante sradicate che hanno creato pesanti disagi alla viabilità e alla sicurezza dei residenti.

Le previsioni per le prossime ore

In base ai rilievi meteorologici, la forza del vento è destinata a mantenersi elevata per gran parte della giornata. Nelle prossime ore, la pressione atmosferica spingerà le raffiche a toccare punte di 70-80 km/h lungo le pianure orientali, interessando una vasta fascia di territorio che si estende dal Verbano fino all’Alessandrino. Nel resto della regione, pur con intensità leggermente minore, la situazione rimarrà comunque d’allerta, con venti che soffieranno costantemente tra i 50 e i 60 km/h.

Evoluzione e tendenza

Sebbene sia prevista una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata odierna, la criticità non scomparirà del tutto. Sulle pianure orientali, infatti, le raffiche di Foehn potrebbero continuare a manifestarsi a intermittenza per diverse ore, protraendosi fino alla parte centrale della giornata di domani, venerdì, prima di un definitivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

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