Pilatus sceglie Thales per il sistema di gestione radio dei velivoli militari PC-7

Pilatus affida a Thales il sistema di gestione radio della flotta di velivoli militari PC-7. Questa scelta rappresenta un’ulteriore tappa per Thales, che dall’aprile 2024 ha ampliato il proprio portafoglio nel settore della connettività cockpit e delle comunicazioni sicure grazie all’acquisizione di Cobham Aerospace Communications. Il sistema di gestione radio di Thales è stato scelto per la sua capacità di rispondere alle esigenze operative delle forze armate, offrendo al tempo stesso flessibilità (adattabilità a diversi scenari) e un livello di affidabilità superiore rispetto alle tecnologie tradizionali. Il sistema di gestione radio di Thales si distingue per una serie di capacità avanzate, tra cui:

Piena conformità agli standard militari: assicura un’integrazione senza soluzione di continuità negli ambienti operativi più complessi e nei sistemi di missione più diversificati.

Affidabilità: progettato per applicazioni mission-critiche, il sistema garantisce comunicazioni robuste e ininterrotte, anche nelle condizioni più complesse.

Flessibilità: il sistema si adatta facilmente alle esigenze in continua evoluzione degli operatori, dalle missioni di addestramento alle operazioni tattiche.

La scelta del sistema Thales da parte di Pilatus Aircraft Ltd conferma la fiducia del costruttore svizzero di aeromobili nell’esperienza di Thales in ambito avionico e nelle sue tecnologie avanzate di comunicazione. “I team di ingegneria di Pilatus Aircraft Ltd e Thales hanno collaborato a stretto contatto per sviluppare il sistema di gestione radio più adatto a questo programma. Insieme, abbiamo progettato un sistema che offre un alto livello di efficienza, che permetterà a questi velivoli di svolgere missioni estremamente impegnative”, ha dichiarato Nicolas Bonleux, Vice-Presidente delle Comunicazioni Aerospaziali di Thales.