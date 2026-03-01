Pilota di parapendio disperso sul Monte Tomatico: ritrovato ferito sotto la cima

È stato ritrovato nel punto di decollo delle vele, a nord, sotto la cima del Monte Tomatico, il pilota di parapendio per il cui mancato rientro erano scattate le ricerche attorno alle 19. È ferito, ma con lui adesso ci sono le squadre del Soccorso alpino di Feltre, compreso un medico che gli sta prestando le prime cure per la sospetta frattura di tibia e perone. L’allarme era stato lanciato dal padre nel tardo pomeriggio, dopo che l’uomo aveva contattato la compagna, dicendole di essersi rotto una gamba, di trovarsi sul Monte Tomatico e di avere esaurito la batteria del cellulare. Poi non era stato più possibile contattarlo.

Grazie all’aiuto di due suoi amici, i soccorritori sono stati guidati sul punto esatto dove si trovava il pilota, infortunatosi probabilmente in fase di decollo. Al momento si sta attendendo l’intervento dell’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano per il suo recupero in quota.