Piogge torrenziali e alluvioni lampo a Riyadh: allerta meteo in tutta l’Arabia Saudita | VIDEO

Violente piogge hanno provocato gravi allagamenti nel quartiere di Tuwaiq, nella zona sud-occidentale di Riyadh, in Arabia Saudita, causando disagi alla circolazione e mettendo in pericolo residenti e infrastrutture. Le precipitazioni intense hanno generato in breve tempo inondazioni improvvise, trasformando strade e aree urbane in corsi d’acqua. La Direzione Generale della Difesa Civile ha lanciato un appello urgente alla popolazione, invitando a mantenere la massima cautela, restare in luoghi sicuri ed evitare le aree soggette a inondazioni lampo e i letti dei wadi. Le autorità hanno inoltre raccomandato di non tentare di attraversare o nuotare nelle acque alluvionali e di seguire attentamente le istruzioni diffuse tramite media e social network.

Secondo le previsioni, i temporali continueranno a interessare diverse regioni del Paese fino a sabato. In particolare, la regione della Mecca e quella di Riyadh saranno colpite da piogge da moderate a intense, con rischio di grandine e tempeste di sabbia. Anche Tabuk, Al-Jouf, Hail e altre aree del Regno sono in stato di allerta per condizioni meteorologiche avverse.