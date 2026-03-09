Pioggia di meteoriti provoca danni tra Germania e Paesi Bassi: colpite case e auto a Coblenza, nell’Eifel e nell’Hunsrück

L’evento astronomico che ha illuminato i cieli dell’Europa occidentale nella serata di ieri, domenica 8 marzo 2026, si è rivelato molto più di un semplice spettacolo visivo. Alle ore 18:55 ora italiana, un bolide di eccezionale luminosità ha attraversato l’atmosfera sopra la Germania e i Paesi Bassi, terminando la sua corsa con una frammentazione violenta che ha proiettato detriti rocciosi su zone abitate. Le segnalazioni, inizialmente confuse e frammentarie, hanno trovato conferma ufficiale nelle prime ore di questa mattina grazie ai rilievi dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e delle forze di polizia locali, che hanno documentato i primi danni materiali causati dall’impatto dei meteoriti.

Il boato e l’impatto nel quartiere di Güls a Coblenza

Il punto critico della caduta è stato individuato nel Land tedesco della Renania-Palatinato, con una concentrazione particolare nella città di Coblenza. Nel quartiere residenziale di Güls, un frammento di dimensioni considerevoli ha perforato il tetto di un’abitazione privata, creando un foro paragonabile a un pallone da calcio e finendo la sua corsa in una camera da letto. Fortunatamente, al momento dell’impatto non erano presenti persone nella stanza e le autorità hanno confermato l’assenza di feriti. Altre segnalazioni di piccoli danni a tegole e automobili sono giunte dalle zone rurali dell’Eifel e dell’Hunsrück, dove diversi residenti hanno riferito di aver udito un boato simile a un’esplosione sonica poco dopo il passaggio della scia luminosa.

Analisi scientifica dei primi frammenti recuperati

Gli esperti del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR) e i ricercatori del KIT di Karlsruhe sono già sul campo per mappare quello che tecnicamente viene definito “campo di semina” (strewn field). I primi campioni recuperati tra le macerie del tetto di Coblenza mostrano le caratteristiche tipiche delle condriti, i meteoriti rocciosi più comuni ma estremamente preziosi per la scienza poiché contengono materiali primordiali del sistema solare. Secondo i dati preliminari forniti dal team di Difesa Planetaria dell’ESA, l’oggetto originale aveva un diametro stimato di circa due o tre metri prima di disintegrarsi. La velocità d’ingresso, calcolata intorno ai 70.000 chilometri orari, spiega l’incredibile luminosità della scia che è stata visibile persino dal Lussemburgo e dalla Svizzera.

Traiettoria e monitoraggio spaziale dell’ultima ora

Le stazioni sismiche della Germania sud-occidentale hanno registrato l’onda d’urto atmosferica, permettendo ai ricercatori di triangolare con estrema precisione la traiettoria finale del corpo celeste. Sebbene l’evento non sia stato previsto dai sistemi di monitoraggio pre-impatto, data la taglia ridotta dell’asteroide, l’efficacia della rete di telecamere AllSky7 ha permesso di ottenere video ad altissima risoluzione che mostrano chiaramente il momento della frammentazione. Le autorità olandesi e tedesche hanno ribadito che non esiste alcun rischio di contaminazione chimica o radioattiva dai frammenti, ma consigliano a chiunque ritenga di aver trovato un pezzo di roccia sospetta di non pulirlo o toccarlo eccessivamente per non compromettere le analisi scientifiche future.