Pioggia e neve in Toscana: il lago di Bilancino è al 91% della capienza e salirà ancora

Le piogge abbondanti e le nevicate dell’inverno hanno riempito il lago artificiale di Bilancino (Firenze) che oggi contiene 62 milioni di metri cubi di acqua pari al 91% della capacità di riempimento. Da Publiacqua si fa notare che tale quantità è destinata a crescere nelle prossime ore con gli eventi meteo in corso. A febbraio c’era stato un picco del 97% di riempimento a oltre 67 milioni di metri cubi. Ma, come avviene nella gestione dell’invaso, con i rilasci programmati, il livello è via via calato fino ai dati attuali. La capienza massima dell’invaso è di 69 milioni metri cubi, quantità che, secondo i dati storici, sarà disponibile prima dell’estate, in modo da sopperire alla eventuale carenza di precipitazioni e alle fasi di caldo intenso e siccità tipiche degli ultimi anni.