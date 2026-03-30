Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “collega la Sicilia all’Europa, è l’opera più importante d’Italia e non possiamo in alcun modo fermarla”

“E’ un progetto che non possiamo in alcun modo far fermare. Tutto il Governo sta lavorando su questo e stanno dando le risposte che servono alla parte che le ha chieste. Penso che questo sia uno dei progetti più importanti per il Paese“. Lo ha detto Pietro Salini, Ceo di Webuild, rispondendo a una domanda sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, a margine della firma a Napoli per la realizzazione della linea 10 della metropolitana. Salini ha sottolineato che questa è un’occasione “per far vedere la nostra capacità e competenza nel mondo attraverso un progetto che è un unicum mondiale di qualità e di superamento delle difficoltà, ma soprattutto un progetto di logistica che mette insieme una regione che ha 5,5 milioni di persone con il resto dell’Europa“.