Possibile maxi-risarcimento a TotalEnergies dopo lo stop ai progetti eolici offshore negli USA

Secondo il New York Times, alcuni funzionari statunitensi starebbero elaborando degli accordi che prevedono il pagamento di circa 1 miliardo di dollari alla major petrolifera francese TotalEnergies a titolo di risarcimento a seguito della cancellazione delle concessioni per i suoi parchi eolici al largo delle coste dello Stato di New York e della Carolina del Nord. L’agenzia di stampa Reuters non è stata in grado di verificare immediatamente la notizia. Il settore energetico globale è caratterizzato da una crescente attenzione verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con progetti su larga scala che coinvolgono attori pubblici e privati. Le iniziative offshore rappresentano una componente rilevante di questa strategia, soprattutto nelle aree costiere con elevato potenziale eolico.

Le dinamiche tra pubblico e privato

I progetti energetici di grande dimensione richiedono un coordinamento tra istituzioni e aziende, attraverso concessioni, autorizzazioni e accordi regolatori. Le decisioni relative a tali progetti possono incidere sulla pianificazione industriale e sulla gestione degli investimenti. La realizzazione di impianti per la produzione di energia comporta processi complessi che includono fasi autorizzative, progettazione e costruzione.