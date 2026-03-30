Potente terremoto nel Pacifico, sisma scuote le Vanuatu | DATI e MAPPE

Una potente scossa di terremoto magnitudo Mwp 7.0 ha colpito l’arcipelago delle Isole Vanuatu nella mattinata di oggi, 30 marzo 2026. L’evento sismico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 08:44 UTC, le 10:44 in Italia, le 19:44 ora locale, localizzando l’ipocentro ad una profondità significativa di circa 156 km, un fattore che in genere attenua l’impatto distruttivo diretto sulle coste.

Le dinamiche tettoniche: la subduzione delle Vanuatu

Il verificarsi di eventi di tale magnitudo non è casuale in questa regione. Le Isole Vanuatu sorgono lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico, in una zona di convergenza tra la placca Australiana e la placca del Pacifico. Nello specifico, la placca Australiana sprofonda al di sotto della micro-placca delle Nuove Ebridi attraverso un processo noto come subduzione. La profondità di 156 km rilevata oggi indica che la rottura è avvenuta all’interno della porzione di placca già scivolata in profondità nel mantello terrestre (piano di Benioff). Questi terremoti “profondi” liberano un’energia immensa, ma le onde sismiche devono attraversare una porzione maggiore di crosta prima di raggiungere la superficie, dissipando parte della loro forza d’urto rispetto ai sismi superficiali.

Una sismicità storica senza tregua

La storia sismica delle Vanuatu è costellata di eventi di grande intensità. L’arcipelago è considerato una delle aree con la più alta densità di terremoti di magnitudo superiore a 7.0 nel mondo. Negli ultimi decenni, la regione è stata teatro di numerosi sismi devastanti, con frequenze che spesso superano i dieci eventi rilevanti all’anno. Questa attività incessante è accompagnata da un vulcanismo altrettanto vigoroso, rendendo la gestione delle emergenze una sfida quotidiana.