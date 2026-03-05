Previsioni Meteo, FOCUS su El Niño: tra scenari e catastrofismo, la verità sull’estate che verrà

Il respiro dell’Oceano Pacifico sta cambiando e, come accade ciclicamente, la macchina della disinformazione meteorologica ha iniziato a correre più veloce dei venti alisei. Mentre i dati ufficiali di marzo 2026 confermano che la fase fredda dominata da La Niña sta definitivamente cedendo il passo, il mondo scientifico osserva con estrema cautela i segnali di una possibile transizione. Tuttavia, negli ultimi giorni, diverse testate sensazionalistiche hanno iniziato a diffondere previsioni apocalittiche per la prossima estate italiana, parlando di temperature stabilmente sopra i +45°C e “inferno africano” causato dal ritorno imminente di El Niño. È fondamentale ristabilire l’ordine dei fatti: siamo di fronte a una speculazione che confonde la statistica con la certezza e, soprattutto, ignora le tempistiche della fisica dell’atmosfera.

Attualmente, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) e il NOAA americano concordano sul fatto che ci troviamo in una fase di transizione verso condizioni ENSO “neutrali”. Questo significa che, per buona parte della primavera e dell’inizio dell’estate 2026, l’oceano non spingerà in nessuna direzione specifica. La possibilità che El Niño si sviluppi è concreta, ma le proiezioni lo collocano in una finestra temporale che va dalla fine dell’estate all’autunno inoltrato. Affermare oggi che il caldo di luglio in Italia sarà causato da un fenomeno che, in quel momento, sarà – forse – ancora nella sua fase embrionale a migliaia di chilometri di distanza, è completamente falso. El Niño ha bisogno di mesi per influenzare la circolazione globale e, storicamente, i suoi effetti termici più violenti si avvertono l’anno successivo alla sua formazione, rendendo il 2027 un candidato molto più probabile per eventuali nuovi scenari meteo estremi, rispetto al 2026.

Cos’è El Niño, come si forma e cosa provoca

Per capire la portata di ciò che stiamo monitorando, bisogna comprendere che El Niño non è una semplice “ondata di caldo“, ma un imponente riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico equatoriale al largo del Sud America, un riscaldamento marino che altera il posizionamento delle correnti a getto in tutto il pianeta. Non è un evento raro, ma la sua intensità può variare enormemente. Quando raggiunge livelli definiti “Strong” o “Super”, le conseguenze climatiche possono essere devastanti, ma colpiscono in modo diretto soprattutto le Americhe, l’Asia e l’Australia, mentre l’Europa rimane una zona di confine dove l’influenza è indiretta e spesso mediata da altri fattori complessi.

I precedenti storici

Per contestualizzare la situazione attuale, è utile guardare a cosa è successo quando questo “gigante” si è svegliato con forza nel passato recente, ricordando che ogni evento ha caratteristiche uniche e non è mai la fotocopia del precedente:

1982-1983 (l’evento inaspettato): Con un’anomalia di +2,1°C , fu uno dei primi grandi eventi monitorati modernamente. Causò siccità estreme in Australia e piogge torrenziali che ridisegnarono le coste del Perù e dell’ Ecuador , dimostrando per la prima volta al mondo la potenza globale del fenomeno.

Con un’anomalia di , fu uno dei primi grandi eventi monitorati modernamente. Causò siccità estreme in e piogge torrenziali che ridisegnarono le coste del e dell’ , dimostrando per la prima volta al mondo la potenza globale del fenomeno. 1997-1998 (il niño del secolo): Raggiunse un picco di +2,4°C . Fu responsabile di un’impennata delle temperature globali e di tempeste catastrofiche sulla costa occidentale degli Stati Uniti , lasciando un segno indelebile nella memoria climatica del ventesimo secolo.

Raggiunse un picco di . Fu responsabile di un’impennata delle temperature globali e di tempeste catastrofiche sulla costa occidentale degli , lasciando un segno indelebile nella memoria climatica del ventesimo secolo. 2015-2016 (il record assoluto): Con un’anomalia mostruosa di +2,6°C , è l’evento più forte mai registrato. Ha causato lo sbiancamento di massa delle barriere coralline e ha contribuito a rendere quegli anni i più caldi mai misurati fino ad allora, influenzando pesantemente anche l’agricoltura globale.

Con un’anomalia mostruosa di , è l’evento più forte mai registrato. Ha causato lo sbiancamento di massa delle barriere coralline e ha contribuito a rendere quegli anni i più caldi mai misurati fino ad allora, influenzando pesantemente anche l’agricoltura globale. 2023-2024 (l’Evento recente): Arrivato a toccare i +2,0°C , questo episodio ha determinato un aumento termico globale senza precedenti che ha portato a frantumare ogni precedente record di temperatura atmosferica e oceanica, portando a un 2024 da record assoluto per intensità di calore a livello globale. In Italia abbiamo avuto un “anno senza inverno” e una pesante siccità al Centro/Sud.

Le reali previsioni meteo per il futuro

Guardando a questi precedenti, appare chiaro che la preoccupazione degli scienziati per un possibile ritorno di El Niño nel tardo 2026 sia giustificata, ma questa preoccupazione riguarda il trend climatico di lungo periodo e non le previsioni per i weekend dei prossimi mesi in spiaggia a Rimini o Ostia. Esiste infatti quella che i meteorologi chiamano “barriera della prevedibilità primaverile“: a marzo, i modelli matematici hanno una scarsa precisione nel prevedere l’esatta intensità di un fenomeno ENSO che inizierà mesi dopo. Le probabilità attuali oscillano tra il 50% e il 60%, numeri che in campo scientifico rappresentano uno scenario possibile, ma tutt’altro che certo.

In conclusione, l’idea di un’estate italiana a +45°C “per colpa di El Niño” è un cortocircuito logico. Se l’estate 2026 dovesse risultare molto calda, la causa principale sarebbe da ricercare in altri fattori, su tutti nella posizione degli anticicloni subtropicali (come quello africano), che sono fenomeni meteorologici a breve termine e su scala regionale. El Niño è un attore lento, un regista che cambia la scenografia del mondo nell’arco di stagioni intere, non un interruttore che accende il forno mediterraneo a comando. La prudenza scientifica ci impone di aspettare i dati di giugno per capire se davvero il 2026 si chiuderà nel segno del riscaldamento oceanico, lasciando per ora i titoli catastrofisti nel regno della fantasia editoriale.