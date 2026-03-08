Previsioni Meteo Veneto: ancora condizioni anticicloniche, instabilità da metà settimana

Condizioni anticicloniche con tempo stabile in Veneto almeno fino all’inizio della prossima settimana, anche se da lunedì 9 marzo l’infiltrazione di masse d’aria umida in quota determinerà un aumento della nuvolosità e da martedì anche della probabilità di qualche precipitazione. Mercoledì 11 e giovedì 12 potrebbero giungere sulla regione correnti più fresche di origine atlantica che potranno dar luogo a qualche tratto di instabilità. Le temperature saranno ancora superiori alla media del periodo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 8

Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi basse sulla pianura centro-meridionale e per velature in serata soprattutto a nord-est; probabili foschie o locali nebbie dalla sera/notte sulle zone pianeggianti. Temperature diurne in contenuto calo. Venti deboli variabili, con brezze nelle valli e in prossimità della costa.

Lunedì 9

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte. In pianura e nei fondovalle, possibili foschie e locali nebbie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota deboli, in prevalenza da sud-ovest; altrove deboli variabili, a regime di brezza nelle valli e lungo la costa, dove in serata ci saranno moderati rinforzi dai settori meridionali.

Mare: Calmo.

Martedì 10

Cielo: Nella prima parte della giornata cielo poco nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde; nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) di sporadiche pioviggini o piovaschi; limite della neve intorno a 1600 metri.

Temperature: Minime prevalentemente in rialzo, massime in calo.

Venti: In quota deboli/moderati dai settori occidentali; nelle valli a prevalente regime di brezza. In pianura in prevalenza dai quadranti orientali, deboli o a tratti moderati.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Mercoledì 11

Tempo variabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite e possibilità di qualche piovasco o rovescio, specie nella seconda metà della giornata; limite delle eventuali nevicate intorno a 1600 metri. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

Giovedì 12

Probabile fase di tempo instabile, con cielo da irregolarmente nuvoloso a molto nuvoloso e possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio, nevose intorno a 1500-1600 metri. Temperature senza notevoli variazioni o tendenti prevalentemente alla diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.