Previsioni Meteo Veneto: da domani nuova saccatura con qualche precipitazione sparsa

Domenica permarranno condizioni di stabilità sul Veneto, seppur con nuvolosità medio-alta in transito. Da lunedì 30 marzo giungerà da nord una nuova saccatura che interesserà l’Italia fino a mercoledì 1 aprile, con qualche possibile precipitazione sparsa tra lunedì e martedì. Da giovedì 2 aprile, il minimo depressionario si sposterà verso il Sud Italia, mentre a Nord la pressione tornerà gradualmente ad aumentare. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.
Pomeriggio/sera di Domenica 29
Parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso, per nuvolosità medio-alta. Temperature massime stazionarie o in locale lieve aumento, in calo in quota. Venti tesi dai quadranti settentrionali in quota, in attenuazione verso sera. In pianura venti deboli variabili; verso fine giornata ripresa della ventilazione dai quadranti orientali, con tratti di rinforzo.
Lunedì 30
Cielo: Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per tratti di nuvolosità medio-alta, nel pomeriggio schiarite si alterneranno a nubi irregolari, più frequenti sulle zone montane.
Precipitazioni: Possibilità di qualche modesta precipitazione, da locali a sparse, anche a carattere di rovescio; limite della neve intorno ai 1300/1600 metri.
Temperature: Generale calo termico.
Venti: In pianura deboli dai quadranti orientali. In quota da nord-ovest/nord da tesi a forti in serata.
Mare: Da poco mosso a mosso.
Martedì 31
Cielo: In prevalenza poco nuvoloso per tratti di nubi alte e qualche locale annuvolamento in sviluppo durante le ore centrali.
Precipitazioni: Non si escludono locali precipitazioni durante le ore centrali, eventualmente nevose intorno ai 1200/1400 metri.
Temperature: Stazionarie, salvo calo dei valori massimi sulle zone montane.
Venti: In quota venti forti dai quadranti settentrionali. In pianura Bora debole/moderata nell’entroterra, in prevalenza tesa sulla costa.
Mare: Poco mosso, a tratti mosso.
Mercoledì 1
Condizioni di variabilità, con nuvolosità irregolare, più frequente durante le ore centrali e in pianura, alternate a schiarite. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime stazionarie o in locale diminuzione in pianura, in aumento in quota. Bora moderata/tesa nell’entroterra, tesa/a tratti forte sulla costa. In quota venti tesi/forti inizialmente da nord, poi dai quadranti orientali.
Giovedì 2
Al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio tratti di nuvolosità medio-alta in transito. Temperature in aumento. Sulla costa residui rinforzi di Bora al mattino. In quota venti tesi settentrionali.
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