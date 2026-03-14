Previsioni Meteo Veneto, giorni di spiccata variabilità primaverile: fase di tempo perturbato nel weekend

Almeno fino a mercoledì 18 marzo prevarranno condizioni cicloniche per l’avvicinamento da nord-ovest di varie depressioni, che porteranno sul Veneto spiccata variabilità tipicamente primaverile. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala in particolare “tra il pomeriggio di sabato 14 e la mattinata di domenica 15 fase di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e moderate sulle zone centro-settentrionali, anche a carattere di rovescio con quantitativi consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti su Prealpi. Limite delle nevicate in prevalenza intorno ai 1300/1500 metri. Rinforzi di Scirocco sulla costa e in quota”.

Pomeriggio/sera di Sabato 14

Sui monti cielo coperto, sulla pianura nuvolosità in aumento fino a cielo ovunque coperto entro sera. Attese precipitazioni specie di sera, da estese/moderate su zone montane/pedemontane a sparse/modeste andando verso sud; quota neve in prevalenza attorno ai 1200/1500 metri. Temperature: in calo di pomeriggio e in aumento di sera, con differenze anche sensibili rispetto a venerdì; in prevalenza sopra la media ma durante le precipitazioni sotto la media, anche di molto.

Domenica 15

Cielo: Fino al mattino cielo coperto, dal pomeriggio nuvolosità in leggera/moderata diminuzione.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata andando da nord-est a sud-ovest probabilità da alta (75-100%) a medio-bassa (25-50%) per fenomeni da estesi/frequenti/moderati a sparsi/discontinui/modesti, con quota neve in prevalenza attorno ai 1000/1500 metri. Di pomeriggio probabilità in diminuzione. Di sera ovunque assenti.

Temperature: Di notte in aumento, dal mattino in calo con minime a fine giornata. Differenze anche sensibili rispetto a sabato. Valori notturni sopra la media anche di molto, valori diurni non distanti dalla media.

Venti: Sulla pianura: nella prima metà di giornata moderati/tesi, dal pomeriggio deboli/moderati; in prevalenza da nord-est, su Delta del Po e zone limitrofe fino al mattino da sud-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da sud.

Mare: Mosso.

Lunedì 16

Cielo: Nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno, nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Dal pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) verso sera per fenomeni diffusi in prevalenza modesti e localmente moderati, con quota neve attorno ai 1300-1500 metri.

Temperature: In calo di notte, poi in aumento prima delle precipitazioni e con andamento irregolare a partire dalle precipitazioni.

Venti: Deboli/moderati, fino al mattino con direzione variabile, dal pomeriggio da nord-est sulla pianura e da nord-ovest sui monti

Mare: Poco mosso.

Martedì 17

Nuvolosità in diminuzione con qualche precipitazione più probabilmente fino al primo mattino, nevosa sopra i 1500 metri. Temperature in calo.

Mercoledì 18

Nuvole, alcune precipitazioni a tratti più probabilmente sulla pianura e rasserenamenti. Temperature in aumento di notte e in calo di giorno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.