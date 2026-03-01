Previsioni Meteo Veneto: insistono nebbie e nubi sulla regione

L’alta pressione che indugia su gran parte del continente risulta un po’ indebolita in quota rispetto ai giorni scorsi, ma ancora tiene lontane le perturbazioni dal Veneto; dunque insistono le nebbie a bassa quota in particolare nelle ore più fredde, a tratti c’è una certa nuvolosità ma con scarsa probabilità di precipitazioni significative. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di Domenica 1 segnalano cielo in prevalenza nuvoloso, a parte alcuni spazi di sereno più probabili in montagna; nubi basse con parziali riduzioni della visibilità nelle valli e soprattutto sulle zone pianeggianti; non si escludono occasionali lievi precipitazioni su pianura e Prealpi, eventualmente con qualche fiocco di neve da circa 1500-1800 m.

Lunedì 2

Cielo: Cielo nuvoloso, ma con alcune schiarite più probabili sulle zone pianeggianti; nubi basse con foschie anche dense nelle valli e in pianura, ove nelle ore più fredde sono probabili anche locali nebbie.

Precipitazioni: Possibile a tratti qualche modesto fenomeno, eventualmente nevoso da circa 1400-1700 m.

Temperature: Per le minime sono attese contenute variazioni di carattere locale a fondovalle e sulla costa, moderati aumenti in quota, diminuzioni al più localmente moderate altrove; massime ad alta quota un po’ in diminuzione, per il resto pressoché stazionarie a nord-est e in modesto aumento altrove.

Venti: In quota da deboli a localmente moderati, sud-occidentali; altrove, in prevalenza deboli con direzione variabile salvo lieve prevalenza dai quadranti orientali su bassa pianura e costa.

Mare: Generalmente calmo.

Martedì 3

Cielo: Cielo nuvoloso, ma con alcune schiarite; varie nebbie su bassa pianura e costa nonché in alcuni fondovalle durante le ore più fredde, con diradamento diurno.

Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo al più occasionali modesti fenomeni, con eventuali fiocchi di neve da circa 1500-1800 m.

Temperature: Diminuzione delle minime, moderata in montagna e lieve in pianura; massime un po’ in aumento sulle zone montane, stazionarie o in leggero calo su quelle pianeggianti.

Venti: In quota nelle prime ore deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali, poi deboli da quelli settentrionali; altrove, in prevalenza deboli con direzione variabile salvo lieve prevalenza dai quadranti orientali su bassa pianura e costa.

Mare: Generalmente calmo.

Mercoledì 4

Cielo nel complesso parzialmente nuvoloso con aumento degli spazi di sereno in particolare nella seconda parte della giornata, salvo in montagna una modesta variabilità diurna; parecchie nebbie nelle valli prealpine e soprattutto in pianura durante le ore più fredde, in diradamento diurno; per le temperature minime, sono attese moderate diminuzioni sulle zone montane e contenute variazioni di carattere locale in pianura; temperature massime un po’ in aumento nelle valli e sull’entroterra pianeggiante, senza notevoli variazioni in quota e sulla costa.

Giovedì 5

Cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo sulle Prealpi una modesta variabilità diurna; parecchie nebbie nelle valli prealpine e soprattutto sulle zone pianeggianti durante le ore più fredde, in diradamento diurno; riguardo alle temperature, sono attese contenute variazioni di carattere locale.

