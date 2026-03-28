Previsioni Meteo Veneto: si alternano fasi di maggiore stabilità a fasi più variabili

Sabato un temporaneo promontorio anticiclonico assicurerà stabilità sul Veneto. Da lunedì 30 marzo, giungerà da nord una nuova saccatura che si approfondirà sull’Italia fino a mercoledì. In questa situazione dinamica si alterneranno fasi di maggiore stabilità a fasi più variabili, con nuvolosità irregolare, con possibili locali precipitazioni. Le temperature oscilleranno da valori inizialmente sotto la media del periodo, specie nei valori minimi in pianura, a valori in media nel fine settimana, per poi scendere nuovamente da lunedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.
Pomeriggio/sera di Sabato 28
Cielo sereno o al più poco nuvoloso verso sera. Temperature massime in ripresa con marcata escursione termica giornaliera. Venti in quota moderati, a tratti tesi, dai quadranti settentrionali, saranno ancora possibili locali episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana; in pianura venti variabili deboli, a tratti moderati.
Domenica 29
Cielo: Sereno o poco nuvoloso salvo tratti di nuvolosità medio-alta, specie nel pomeriggio/sera.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In generale aumento, salvo calo dei valori massimi in quota.
Venti: In quota tesi dai quadranti settentrionali, in attenuazione verso sera. In pianura nella notte fino a parte della mattinata dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati/tesi sulla costa, poi deboli variabili; in serata ripresa della ventilazione dai quadranti orientali.
Mare: Poco mosso.
Lunedì 30
Cielo: Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per tratti di nuvolosità medio-alta, nel pomeriggio schiarite si alterneranno a nubi irregolari, più frequenti sulle zone montane.
Precipitazioni: Possibilità di qualche modesta precipitazione, da locali a sparse, anche a carattere di rovescio; limite della neve intorno ai 1200/1500 metri.
Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in ulteriore calo sulle zone montane; massime in generale diminuzione.
Venti: Al mattino deboli da nord-est, solo a tratti moderati sulla costa; nel pomeriggio deboli da sud-est. In quota da nord-ovest/nord da tesi a forti in serata.
Mare: Poco mosso.
Martedì 31
In prevalenza poco nuvoloso per tratti di nubi alte e qualche locale annuvolamento in sviluppo durante le ore centrali, quando non si escludono locali precipitazioni, eventualmente nevose intorno ai 1200/1400 metri. Temperature stazionarie, salvo calo dei valori massimi sulle zone montane. In quota permarranno venti dai quadranti settentrionali da forti a tesi a fine giornata; in pianura Bora moderata, a tratti tesa sulla costa.
Mercoledì 1
Condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare, più frequente durante le ore centrali e in pianura, alternate a schiarite. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione; massime stazionarie, in aumento in quota. Bora moderata/tesa nell’entroterra, tesa/a tratti forte sulla costa. In quota venti tesi/forti.
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