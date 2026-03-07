Previsioni meteo Veneto: sole nel weekend, ma da martedì aumenta il rischio di pioggia

“Condizioni anticicloniche con tempo stabile almeno fino all’inizio della prossima settimana; da lunedì l’infiltrazione di masse d’aria umida in quota determinerà un aumento della nuvolosità e da martedì aumenterà anche la probabilità di qualche precipitazione. Le temperature saranno ancora superiori alla media del periodo. Nel pomeriggio/sera di Sabato 7 tempo stabile e ben soleggiato; dopo il tramonto possibili foschie o locali banchi di nebbia in pianura. Temperature stazionarie o in locale variazione, con tendenza al rialzo nei valori massimi sulle zone centro-occidentali. Venti deboli variabili, a regime di brezza nelle valli e sul litorale”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 8

Cielo: Cielo sereno con tendenza coprirsi verso sera a partire dalle zone nord-orientali per ingresso di nuvolosità alta; in pianura nelle ore più fredde riduzioni della visibilità per foschie e locali nebbie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in locale lieve variazione, massime in leggero calo.

Venti: Deboli variabili, con brezze nelle valli e in prossimità della costa.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 9

Cielo: Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, per l’arrivo di nuvolosità medio-alta. In pianura, fino al primo mattino e in serata, foschie e locali nebbie.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota deboli, in prevalenza da sud-ovest; altrove deboli variabili, a carattere di brezza nelle valli e lungo la costa, dove in serata ci saranno moderati rinforzi dai settori meridionali.

Mare: Calmo.

Martedì 10

Nella prima parte della giornata cielo poco nuvoloso, con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde; nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento; non esclusa localmente qualche sporadica precipitazione sulle zone pianeggianti. Temperature minime prevalentemente in rialzo, massime in calo.

Mercoledì 11

Tempo variabile con cielo irregolarmente nuvoloso e possibilità di qualche precipitazione. Temperature in leggera ripresa, soprattutto nei valori minimi.

