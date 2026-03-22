Previsioni Meteo Veneto: spazi di sereno ad inizio settimana, cambia tutto da mercoledì 25

Fino alle prime ore di mercoledì 25 marzo, si afferma una circolazione via via più anticiclonica, con spazi di sereno anche ampi sul Veneto e temperature che a partire dai valori diurni di lunedì 23 tendono un po’ ad aumentare; è poi attesa da nord-ovest un’ampia saccatura con aria fredda, che a fine periodo provoca una temporanea ma significativa fase di calo termico con molte nubi e varie precipitazioni. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 22

Variabilità, con alternanza tra addensamenti nuvolosi e significative schiarite; non si esclude qualche locale precipitazione, in genere modesta; eventuali fiocchi di neve da circa 1000-1300 metri.

Lunedì 23

Cielo: Cielo in pianura da poco nuvoloso a sereno, in montagna poco o a tratti parzialmente nuvoloso con spazi di sereno anche ampi alternati a qualche addensamento.

Precipitazioni: In genere assenti salvo al più occasionali modesti fenomeni nel pomeriggio sulle Prealpi, con eventuali fiocchi di neve da circa 1200-1500 metri.

Temperature: Minime in diminuzione salvo locali leggere controtendenze nelle valli, massime in aumento salvo locale stazionarietà sulle zone costiere.

Venti: In quota perlopiù moderati nord-orientali, ma in alcune fasi anche deboli specie sulle Dolomiti e in altre localmente tesi sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, salvo fasi di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali sulla costa soprattutto nella prima parte della giornata.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 24

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e qualche modesto addensamento a tratti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevale un moderato aumento.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali, deboli nelle ore più fredde e per il resto almeno a tratti moderati specie di pomeriggio sulle Prealpi; altrove deboli con direzione variabile, salvo fasi di moderato rinforzo da nord-est sul litorale meridionale nelle prime ore, nonché una prevalenza da sud-ovest su bassa pianura e costa verso sera.

Mare: Quasi calmo, od al più occasionalmente poco mosso nella prima parte della giornata.

Mercoledì 25

Variabilità con significativi spazi di sereno e maggiori addensamenti nuvolosi dal tardo pomeriggio in poi, quando sono attese precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio con limite delle nevicate in abbassamento da 1400-1700 metri a 900-1200 metri; variazioni perlopiù contenute e di carattere locale riguardo alle temperature, tra cui per le minime aumenti in quota e diminuzioni sulla costa, per le massime diminuzioni a nord-est e aumenti altrove.

Giovedì 26

Cielo molto nuvoloso, con maggior copertura fino al mattino e più schiarite verso sera; precipitazioni con qualche rovescio, nella notte entrante abbastanza diffuse e poi da sparse a locali, in diradamento già al mattino dalle zone interne; limite delle nevicate dapprima in abbassamento fino a 500-800 metri, poi in rialzo ad 800-1100 metri; temperature in diminuzione, più sensibile sulle zone montane specie riguardo alle massime.

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