Previsioni Meteo Veneto: variabilità fino a metà settimana, poi pressione in aumento

Fino a mercoledì 18 marzo, sul Veneto spiccata variabilità tipicamente primaverile per il persistere di condizioni cicloniche. Giovedì pressione in aumento, cielo sereno o poco nuvoloso. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che per il pomeriggio/sera di Domenica 15 segnala nuvolosità in diminuzione a partire dalla pianura. Di pomeriggio su zone montane e pedemontane residue e modeste precipitazioni locali, nevose sopra i 1500-1700 metri di quota, in esaurimento. Temperature: in calo, eccetto alcuni aumenti pomeridiani sulla pianura, con differenze anche sensibile rispetto a sabato e minime a fine giornata; valori sopra la media, anche di molto.

Lunedì 16

Cielo: Nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno da metà mattina, poi da metà pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto verso sera più probabilmente su Trevigiano e zone limitrofe.

Precipitazioni: Fino al pomeriggio assenti. Di sera andando da nord-est a sud-ovest probabilità da medio-alta (50-75%) a medio-bassa (25-50%) per fenomeni da diffusi a locali, modesti, con quota neve attorno ai 1500-1700 metri.

Temperature: In calo fino al primo mattino, poi in aumento con differenze anche sensibili rispetto a domenica. Valori non distanti dalla media fino al primo mattino e poi sopra la media, anche di molto durante il pomeriggio.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, fino al pomeriggio con direzione variabile e di sera da nord-est. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da deboli/moderati a moderati/tesi col passar delle ore, da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Martedì 17

Cielo: Di mattina cielo poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di sera.

Precipitazioni: Su Prealpi e zone pianeggianti tra Trevigiano e Alto Veneziano di sera probabilità bassa (5-25%) per qualche modesta pioggia, per il resto assenti.

Temperature: In calo, eccetto alcuni aumenti fino al primo mattino sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: Moderati da nord-est.

Mare: Mosso.

Mercoledì 18

Nuvole, alcune piogge a tratti e rasserenamenti. Temperature con andamento irregolare.

Giovedì 19

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento eccetto cali notturni sui monti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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