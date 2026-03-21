Previsioni meteo Veneto: weekend instabile tra nubi e piogge, poi breve tregua prima del ritorno del maltempo

“Mentre la pressione al suolo resta abbastanza livellata, nel fine settimana in quota scorre un impulso ciclonico d’aria fredda da nord-est, che sulla nostra regione porta delle nubi con un po’ di precipitazioni più probabili in montagna; in seguito, un promontorio anticiclonico permette più ampi spazi di sereno; infine si avvicina da nord-ovest una significativa saccatura con aria fredda in quota, che da metà della prossima settimana fa aumentare le nubi e fa tornare varie precipitazioni. Nel pomeriggio/sera di Sabato 21 cielo molto nuvoloso, anche coperto specie sulle zone montane, ove sono più probabili e un po’ più diffuse delle precipitazioni con qualche possibile rovescio; limite delle nevicate sui 1000-1300 m, in locale lieve abbassamento di sera; rispetto a venerdì temperature diurne in diminuzione, salvo locale stazionarietà su bassa pianura e costa”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 22

Cielo: Cielo da molto nuvoloso o coperto a irregolarmente nuvoloso, con alcune probabili schiarite entro fine giornata a partire dalle zone pianeggianti.

Precipitazioni: Possibilità al più di qualche locale fenomeno, in genere modesto; eventuali fiocchi di neve da circa 1000-1300 m, o localmente un po’ più in basso nelle primissime ore.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime spiccano diminuzioni in quota e aumenti sulla bassa pianura.

Venti: In quota dai quadranti orientali, perlopiù deboli sulle Dolomiti e moderati sulle Prealpi; nelle valli, generalmente deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente da nord-est, a tratti deboli e più spesso moderati specie su bassa pianura e costa, temporaneamente e almeno localmente tesi sul litorale al mattino.

Mare: In mattinata mosso, per il resto poco mosso.

Lunedì 23

Cielo: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo a tratti locali modesti addensamenti, più probabili sulle zone montane.

Precipitazioni: In genere assenti.

Temperature: Minime in calo, massime in aumento.

Venti: In quota perlopiù moderati nord-orientali, ma anche deboli nelle ore più fredde, a tratti almeno localmente tesi sulle Prealpi in giornata; altrove deboli con direzione variabile, salvo fasi di moderato rinforzo dai quadranti nord-orientali sulla costa e in qualche valle.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedì 24

Cielo da sereno a poco nuvoloso; per le temperature prevale un moderato aumento, salvo locale stazionarietà delle minime.

Mercoledì 25

Variabilità, con spazi di sereno più ampi all’inizio e maggior copertura alla fine della giornata; dal pomeriggio in poi, crescente probabilità di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio; limite delle nevicate mediamente sui 1300-1600 m, ma più alto nel pomeriggio e più basso di sera; contenute variazioni di carattere locale riguardo alle temperature, tra cui spiccano aumenti delle minime in montagna e diminuzioni delle massime a nord-est.

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