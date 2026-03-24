Prima di morire, Chuck Norris ha scalato un vulcano di 3.187 metri

La notizia della morte di Chuck Norris, avvenuta pochi giorni fa il 19 marzo 2026 a Kaua’i, ha colpito come uno dei suoi leggendari calci rotanti. La sua famiglia, nel dare l’annuncio il 20 marzo, ha descritto una fine serena per un uomo che è stato per decenni il simbolo mondiale della resilienza e della disciplina. Ma per capire davvero chi fosse Carlos Ray Norris, non dobbiamo guardare solo alla sua pacifica dipartita, bensì a come ha vissuto i suoi ultimi mesi. Mentre molti alla sua età si godono il meritato riposo, lui decideva di sfidare ancora una volta la gravità e la natura, lasciandoci un’ultima, epica testimonianza di cosa significhi “non invecchiare, ma salire di livello”.

L’impresa del vulcano: scalare Lassen Peak a 85 anni

Solo pochi mesi prima della sua scomparsa, nel settembre del 2025, Chuck Norris ha compiuto un’impresa che ha lasciato a bocca aperta l’intera comunità degli amanti dell’outdoor. Per festeggiare il suo 85° compleanno, non ha scelto una cena tranquilla, ma ha deciso di scalare nuovamente il Lassen Peak, un vulcano attivo nel nord della California che svetta a ben 3.187 metri (10.457 piedi).

Questa non è stata solo una prova di forza fisica, ma un viaggio profondamente emotivo. Norris ha percorso i sentieri ancora segnati dal devastante Dixie Fire del 2021, osservando con i propri occhi la rinascita della natura. “È stato straziante vedere i danni del fuoco, ma la bellezza del parco splende ancora”, aveva scritto sui social. Quel luogo aveva per lui un significato speciale, legato alle radici di sua moglie Gena, e vederlo conquistare quella cima con la facilità di un trentenne è stato il suo ultimo grande regalo ai fan: la prova vivente che la disciplina e la cura del corpo possono realmente spostare le montagne.

Un’eredità che va oltre il cinema e le arti marziali

Il lascito di Chuck Norris nel 2026 è un mosaico di successi che abbracciano diverse generazioni. Dai sei titoli mondiali di karate vinti consecutivamente negli anni ’60 alla consacrazione cinematografica con L’urlo di Chen (al fianco dell’amico Bruce Lee), fino alla storica serie Walker, Texas Ranger, Norris ha incarnato l’ideale dell’eroe tutto d’un pezzo, guidato da fede e integrità. Ma forse la sua vittoria più grande è stata quella di saper ridere di se stesso, abbracciando con ironia il fenomeno dei “Chuck Norris Facts” che lo hanno reso immortale nel linguaggio del web. Nel 2026, questi meme non sono più solo battute, ma il riconoscimento collettivo di un uomo che ha vissuto la propria vita con una coerenza e una forza d’animo fuori dal comune.

L’ultimo livello: un’ispirazione per le generazioni future

Mentre il mondo lo ricorda attraverso le maratone dei suoi film e i tributi dei colleghi, resta impressa nella mente l’immagine di quel video postato solo pochi giorni prima di morire, nel giorno del suo 86° compleanno, dove si allenava ancora con la grinta di un leone. “Non invecchio, salgo di livello”, amava ripetere, e la sua ascesa al Lassen Peak rimane il simbolo perfetto di questa filosofia. Chuck Norris non è andato “oltre la collina”; l’ha semplicemente scalata, un’ultima volta, per mostrarci la vista dall’alto. La sua scomparsa non segna la fine del suo mito, ma l’inizio di una leggenda che continuerà a ispirare chiunque creda che, con la giusta disciplina, nessun vulcano sia troppo alto da scalare e nessuna sfida troppo grande da vincere.